Tüm gelirlere asgari ücret ayarı

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyonda işçi tarafını Türkİş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er üyenin yer aldığı komisyonun belirleyeceği ücret sadece asgari ücretlileri değil hemen herkese etki edecek.



10 BİN LİRAYI AŞAR

Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin yapılacak ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Net asgari ücret eğer artış oranı yüzde 20 olursa 10 bin 280, yüzde 25 çıkarsa 10 bin 633, yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak.



TÜM ÇALIŞANLARA ZAM

Yeni asgari ücret tüm çalışanlara yansıyacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları da şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.



YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı ile aile desteği gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için belirlenen hanedeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Ayrıca sosyal yardım alıp iş görüşmesine yönlendirilenlere ödenen para artacak.



KİM, NE KADAR ALACAK?

İşsizlik maaşı: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Eğer asgari ücret yüzde 20 artarsa işsizlik maaşı en az 4 bin 767, en çok 9 bin 534 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılacak yüzde 30'luk bir zam işsizlik maaşını lira 5 bin 164-10 bin 329, yüzde 40'lık bir zam ise 5 bin 561-11 bin 123 lira aralığına çıkaracak.



Kıdem tazminatı: Asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyor. Asgari ücretlinin damga vergisi kesilmiş 1 yıllık tazminatı, artış yüzde 20 olursa 11 bin 918, yüzde 30 olursa 12 bin 911, yüzde 40 olursa 13 bin 904 lira olacak.



Rapor parası: Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 166,80, ayakta tedavide de 222,40 lira. Bu tutarlar asgari ücret yüzde 20 zamlanırsa 200,16-266,88 liraya, yüzde 30 zamlanırsa 216,84-289,12 liraya, yüzde 40 zamlanırsa 233,52-311,36 liraya ulaşacak.



Annenin iş göremezlik ödeneği: Asgari ücretliler doğum izninde 24 bin 908 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği alıyor. Bu para, asgari ücret yüzde 20 artarsa 29 bin 890, yüzde 30 artarsa 32 bin 381, yüzde 40 artarsa 34 bin 872 liraya çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN