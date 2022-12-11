Ek gösterge zammı Ocak’ta devrede

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşların artacağı, yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayına çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine ilişkin çalışma yaptıklarını duyururken; yasalaşan düzenleme de 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/ jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak.



EN BÜYÜK ARTIŞ KİMLERE?

Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek. En yüksek artış ise ek göstergeleri 2200-3000'den 3600'e çıkanlarda görülecek. Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu. Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200- 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında artış getirecek.



MAAŞA NASIL YANSIYOR?

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan 1. derece çarşı ve mahalle bekçisi ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833 lira seviyesine ulaşacak.



2 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR

Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak. Eğer Ocak zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse emekli maaşındaki ek gösterge kazanımı 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkacak.

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