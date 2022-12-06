Milyonlara yeni maaş

Milyonların Ocak zammında son viraja girildi. Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece bir veri kaldı. Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.05 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 15.11'e ulaştı.



NASIL YANSIYACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Bu orana Aralık verisi de eklenecek. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. 2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 ile yüzde 19.55, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16.99 ile yüzde 20.67 arasında bekleniyor. Bu çerçevede en düşük maaş memurlarda 10 bin 651-10 bin 987, memur emeklilerinde 7 bin 110-7 bin 334, esnaf emeklilerinde 4 bin 865-5 bin 18, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 bin 432-5 bin 603 lira aralığına yükselecek.



REFAH PAYI GÜNDEMDE

Kesin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle artırılması beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar bu ay ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Öte yandan Ocak'ta ek gösterge düzenlemesi de memurların ve emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.



VATANDAŞA 1.1 TRİLYONLUK REFAH KATKISI

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçesi maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeden vatandaşa refah katkısı olarak 1.1 trilyon lira aktaracaklarını belirterek, "Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 25.6'sına tekabül etmekte" dedi.



5 AYLIK ENFLASYON: % 14.05

SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 14.05

Memur-memur emeklisi: % 15.11



2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 65

SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 15.91

Memur-memur emeklisi: % 16.99



2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 70.18

SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 19.55

Memur-memur emeklisi: % 20.67



SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM VAR

Memur maaş katsayısındaki artış bazı sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Şu ana kadar oluşan artışa göre yaşlıya bin 768, evde yakınına bakana 3 bin 840 lira verilecek. Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 412, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 118 liraya yükselecek. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım da 3 bin 840 liraya ulaşacak. Çocuklar için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise bin 459-3 bin 283 lira aralığına çıkacak.









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