Kara listeye girenlere yeni düzenleme! Borçluya 8 ay süre

senet gibi borçları nedeniyle kara listeye giren yaklaşık 10 milyon kişiye sicil affı getiren düzenlemenin Meclis maratonu sürüyor. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle, önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar gecikme yaşanan borçlarını ödeyen ya da yeniden yapılandıranlar kara listeden çıkacak. Kasım ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini söz konusu tarihe kadar yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak. Torba yasa tasarısıyla yapılacak düzenlemeler KYK kredi borçlarının faizlerini silerken; 2 bin liraya varan abonelik ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya varan kredi borçlarına tasfiye yolunu açıyor.

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