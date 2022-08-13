Ocak zamları için ipuçları geldi! Artışlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın ikinci zammını geçtiğimiz ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı. Bir sonraki zam ise Ocak'ta olacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile zam oranları için ipucu geldi. Ankete göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 70.6 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.



NASIL YANSIYACAK?

Ocak'ta 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin bu durumda artış oranı yüzde 19.84 olacak. Bu tahmin, memurlar ve emeklilerinin ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu. Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için ikinci yarıdaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Yüzde 19.84'lik tahmine göre yüzde 12.84 fark çıkacak, zam yüzde 20.84'ü bulacak.



EN AZ 3.500 TL

TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı. En düşük maaş, zam yüzde 20.84 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 2, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 344 liraya yükselecek. Taban aylık yüzde 19.84'lük tahmine göre, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 30, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 616 liraya çıkacak. Geçen ay en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak'ta artış yüzde 19.84 çıkarsa en düşük aylık Bağ- Kur tarımda 3 bin 997 liraya yükselirken, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 482 lira olacak, yine 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

