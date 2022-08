Bankalar promosyon yarışında ödemeler atarken kimi bankalar türlü şartlar sunuyor

Emeklilerin promosyon kazancı büyüdü. Bankaların düzenlediği kampanyalarla promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. Halen 5 banka 7 bin lira ve üstü promosyon veriyor. Kimi bankalar maaş taşıyanlara yüksek ödeme yaparken, kimileri de otomatik ödeme talimatı verenlere, kartla alışveriş yapanlara tutarı artırıyor. Karar verdikten sonra üzülmemek için şu noktalara dikkat edin:

1) Promosyondan yararlanmak için tek şart var. O da seçilen bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek. Sadece bu taahhüt ile promosyon alabilirsiniz. Ancak kampanyalardan yararlanıp tutarı artırmak isteyenlerin başkaca şartlara uyması gerekebiliyor.

2) Kimi bankalar yüksek promosyon tutarları için ek şartlar getirebiliyor. Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapanlar olduğu gibi, kredi kartıyla harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükselten de var. Bu nedenle bankanın hangi şartlarla promosyonu verdiğini inceleyin.

3) Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Burada getirilen her kişi için ödeme yapılıyor. Kazandırılan her kişi için 250 lira veriliyor. Bazıları 1, bazıları 2, bazıları 5, bazıları da 10 emekli yakını için bu imkanı sunuyor. Kampanyalarda bazen kişi başına ödenen tutar yerine toplam tutar üzerinden tanıtım yapılabiliyor. Kişi başı ödeme 250 lira olmasına karşın, 2 bin 500 lira üzerinden lanse edilebiliyor. Halbuki söz konusu 2 bin 500 lirayı almak için 10 emekli yakınını bankaya getirmek gerekiyor. Bunlara dikkat edin.

4) İmzayı atmadan önce taahhütnameyi iyice okuyun. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de çok sayıda şart koşulabiliyor. Tüm şartları burada görebilirsiniz.

5) Promosyonda tutarlar son dönemde sürekli değişiyor. Aynı banka kısa süre içinde ödeme tutarlarını yükseltebiliyor. Banka ile sözleşme imzalamadan önce "Param yatmadan promosyon tutarlarını artırırsanız ben de yararlanabilir miyim?" sorusunu yöneltin. Çünkü bazı bankalar artışı yansıtırken, bazıları sorun çıkarabiliyor.

6) Bankaların pek çoğu kredi kullanan emeklilerin maaşını başka yere taşımasına izin vermiyor. Tüketici derneklerinin temsilcileri, bunun yanlış bir uygulama olduğunu belirtiyor, bu durumla karşılaşanların BDDK'ya şikayet etmelerinin yanı sıra hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebileceğini söylüyor. Seçim yaparken bankanızla bu konuyu da önce konuşmanızda fayda bulunuyor.

7) Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolaylıkla ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları fazla olan bankalar önceliğiniz olsun.

8) Taahhüdünüz sürüyorsa promosyon tutarlarının yükselmeye devam edebileceğini dikkate alın.

9) Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Aklınızda tutun.

10) Bankanın sadece promosyon imkanlarına değil, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarına da bakın. Ücretli, ücretsiz uygulamaları hakkında bilgi alın. Emeklilere sunulan hizmetleri öğrenin.

