Zeytinde kumpas var

Gıdadaki hileler vatandaşı hayrete düşürürken, dikkatli alışverişin önemini de ortaya koyuyor. Sadece fiyat odaklı alışveriş tehlikeler barındırıyor. Ederinin altında satılan ürünlere mesafeli yaklaşılması, bilinen markaların seçilmesi, ambalajların iyi okunması önem taşıyor. Bazı hileler sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, hilelerden bazılarını şöyle sıralıyor:
KİMYASAL TEHLİKE!
Henüz rengini almamış zeytinlerin havuzuna paslı demir ya da tekstil boyası atılarak rengi karartılıyor.
Zeytinin salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.
Çikolataya soya tozu, leblebi tozu ve fındık zarı katılıyor.
Süt tozuna tebeşir tozu ve pudra şekeri ilave ediliyor.
Küflü çaylar yenileriyle harmanlanıp paketleniyor.
GÖZ BOYANIYOR
Kalitesiz bulgur boyanıyor.
Kırmızı bibere kiremit tozu ya da boya atılıyor.
Ufalanmış peynir, jel ile birleştirilip kalıp peynir olarak yeniden satışa sunuluyor.
Son kullanma tarihi geçmiş peynirler karıştırılarak labneye dönüştürülüyor.
TEPKİ YAĞIYOR
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş: Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin: Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi, insan sağlığını da tehdit ediyorlar.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı.
KİMYASAL TEHLİKE!
Henüz rengini almamış zeytinlerin havuzuna paslı demir ya da tekstil boyası atılarak rengi karartılıyor.
Zeytinin salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.
Çikolataya soya tozu, leblebi tozu ve fındık zarı katılıyor.
Süt tozuna tebeşir tozu ve pudra şekeri ilave ediliyor.
Küflü çaylar yenileriyle harmanlanıp paketleniyor.
GÖZ BOYANIYOR
Kalitesiz bulgur boyanıyor.
Kırmızı bibere kiremit tozu ya da boya atılıyor.
Ufalanmış peynir, jel ile birleştirilip kalıp peynir olarak yeniden satışa sunuluyor.
Son kullanma tarihi geçmiş peynirler karıştırılarak labneye dönüştürülüyor.
TEPKİ YAĞIYOR
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş: Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin: Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi, insan sağlığını da tehdit ediyorlar.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı.