Zeytinde kumpas var

eytinin

kolataya

hileler vatandaşı hayrete düşürürken, dikkatli alışverişin önemini de ortaya koyuyor. Sadece fiyat odaklı alışveriş tehlikeler barındırıyor. Ederinin altında satılan ürünlere mesafeli yaklaşılması, bilinen markaların seçilmesi, ambalajların iyi okunması önem taşıyor. Bazı hileler sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, hilelerden bazılarını şöyle sıralıyor:rengini almamış zeytinlerin havuzuna paslı demir ya da tekstil boyası atılarak rengi karartılıyor.salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.soya tozu, leblebi tozu ve fındık zarı katılıyor.tozuna tebeşir tozu ve pudra şekeri ilave ediliyor.çaylar yenileriyle harmanlanıp paketleniyor.bulgur boyanıyor.bibere kiremit tozu ya da boya atılıyor.peynir, jel ile birleştirilip kalıp peynir olarak yeniden satışa sunuluyor.kullanma tarihi geçmiş peynirler karıştırılarak labneye dönüştürülüyor.Taklit vetağşişi bu seviyedeacımasız yapanlarıntaammüden cinayettenyargılanması gerekir.Sahte bal satanfirmaların ticarettenmen edilmesi, hapiscezaları getirilmesi lazım.Bizim arıcılarımızınekmeğiyle oynadıklarıgibi, insan sağlığını datehdit ediyorlar.Kırmızı et ve et ürünlerindehile yapanlarmeslekten de menedilse, en büyük paracezası da verilse yine az.Halkın gıdasına kimsehile katmamalı.