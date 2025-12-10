Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Futbolda bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in, Slavia Prag-Fenerbahçe maçında “İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar” bahsini 15 kez oynadığı ve kuponların tuttuğu belirlendi. Fenerbahçe- Stuttgart maçında oynadığı “Sarı kart görür” bahsi ise Yüksek’in 90+8’de gördüğü kartla tuttu.
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mert Hakan'ın para gönderdiği ve özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür", "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlendi. Geçen yıl Slavia Prag-Fenerbahçe maçında Yüksek'in 5 kez faul yaptığı ve Dikmen'in "İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar" bahsinin tuttuğu belirlendi. Ekimde oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında ise İsmail Yüksek'in maçı kart görmeden tamamlamak üzereyken 90+8'de rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin bu sayede tutması dikkat çekti.
O PARAYLA BAHİS OYNADI
Soruşturmada MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrası 204 milyon giriş, 207 milyon 475 bin para çıkışı olduğu saptandı. Yandaş'ın adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen'e 2021- 2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi. MASAK raporunda en dikkat çeken ise Fenerbahçeli orta saha İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Yandaş'ın para gönderdiği Dikmen'in, Yüksek için, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür" kuponlarını olağandışı bir yoğunlukla oynadığı ve bu kuponların da kazandığı saptandı. Her iki isim de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği Ersen Dikmen'in en çok dikkat çeken bahislerinden bir tanesi bilindiği üzere Fenerbahçe'de top koşturan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e oynanan özel bahisler oldu.
15 KEZ KUPON YAPTI
Bu bahislerin hangi maçta ve nasıl oynandığı ortaya çıktı. 28 Kasım 2024 tarihinde Slavia Prag-Fenerbahçe maçında "Oyuncu özel kombosu İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsine 1.73 orandan 15 kez ayrı ayrı oynadı ve hepsini de kazandı. Yapılan incelemelerde Slavia Prag'a karşı sahaya çıkan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ilk 11'de başladı. Mert Hakan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Yüksek, o maçta 7 kereyle en çok sahipsiz top kapan 2'nci oyuncuydu. Aynı zamanda en çok pas arası yapan 4'üncü oyuncu olarak kayıtlara geçti. Yüksek o maçın 82'nci dakikasında ise sarı kart gördü ancak 90 dakika boyunca sahada kaldı. 2-1 yenen Fenerbahçe'nin o maç tam 18 kez faul yaptığı görüldü. Girdiği 20 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 5 kez faul yaptığı tespit edildi.
MAÇ BİTERKEN KART GÖRDÜ
Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim'de Fenerbahçe-Stuttgart maçında 3 kez 2.93 orandan oynadığı ve kazandığı tespit edildi. Yüksek, 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu maçta sadece 2 kez faul yapan Yüksek'in, hakemin düdüğü çalmasına saniyeler kala rakip takımın oyuncusuyla yaşadığı tartışma sonrası kart görmesi şüpheleri artırdı.
"İDDİA TUTMAZSA GS'LİYİM"
Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in 2 Mayıs 2025'te bahis sohbeti yapantıkları konuşmada Yandaş'ın yaptığı bahis için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen'in cevap olarak "Geç" dediği, buna karşılık Yandaş'ın "GS'liyim diyorum" cevabı verdiği görüldü.
İŞTE TUTUKLANMA GEREKÇELERİ
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 20 şüpheli önceki gece Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. O isimlerin tutuklanma gerekçelerine ulaşıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu belirtildi.
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ise bahis sitesine üyeydi ve takımının 27 maçına bahis oynadı. Baltacı'nın 'Urfa-Eyüp kg' şeklinde bahis önerilerinde bulunduğu saptandı.
"Suç gelirinin aklanması" suçundan tutuklanan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak'ın ise MASAK raporuna göre, yasadışı bahis ve kumar oynadığına dair istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiği, toplamda 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin TL para transferi aldığı ve 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin para transfer ettiği mahkemenin kararında yer aldı.
Futbolcu Alasanne Ndao'nun Konyaspor'da oynadığı dönemde, "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı, futbolcu Faruk Can Genç'in 2019- 2024 yılları arasında Trabzonspor'da oyuncu olduğu ve o dönemlerde "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı tutuklama kararında anlatıldı.
22 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında aralarında üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Albaş ve Furkan Aksuoğlu'nun da bulunduğu 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu da tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.