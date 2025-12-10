PODCAST CANLI YAYIN

Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi uyuşturucu soruşturmasından alındı: Adliyeye sevk edildiler

'Uyuşturucu' soruşturması medya uzandı. TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'ten sonra Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. TMSF tarafından görevinden alınan Ersoy ve diğer şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi uyuşturucu soruşturmasından alındı: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat, medya ve magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı!


GÖREVDEN ALINDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Mehmet Akif Ersoy.

Habertürk'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar.

ADLİ TIP'TA TEST YAPILACAK

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA)'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA)

GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı. Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasa dışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.

Jandarma'dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Haber spikerleri

SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA

Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

