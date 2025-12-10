Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 13'e çıktı. Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenmişti.
2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bu kapsamda polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir'e kasaları açtırmıştı.
Kasaların boş olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarında bulunan yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.
Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Bunun üzerine şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir gözaltına alınmıştı.
Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın, adli emanette yer alan altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı tespit edilmişti.
Şüpheli Kemal Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Demir, "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.
ANNESİ, BABASI, KARDEŞİ... ALTINLARI ÇALMAYA YARDIM EDEN O KİŞİ...
Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. Ayrıca, çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen 1 şüpheli ile altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.
Soruşturmada, olaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.
