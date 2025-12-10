Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar

3 şüpheli Yalova'ya getirildi. (İHA) BİNADAN ÇIKTILARI AN GÜVENLİ KAMERASINDA Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü ve apartmandan bavulla çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bavulla binadan çıktıkları görüntüler A Haber'de (Ekran görüntüsü) İki şüphelinin 9 Aralık günü bavullarla kaldıkları binadan dışarı çıktığı görüntülere A Haber ulaştı. Güllü'nün kızının bavullarla kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı! Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde Güler ve Ulu ile birlikte 17 yaşında olduğu değerlendirilen İrem adlı bir şüphelinin de dışarı çıktığı görülüyor.

Güllü'nün kızı ve arkadaşı 3 gün önce güvenlik kameralarına yakalandı. (DHA) Diğer görüntülerde ise 6 Aralık'ta çekildiği belirlendi. Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor. Güllü soruşturmasında yeni görüntü: Kızı yakalanmadan önce kamerada! RİSKLİ HAREKET PROFİLİ



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

Güllü ve kızı (Takvim.com.tr) CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.