CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TAKVİM'e "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam" demeci verdiği için ihraçla karşı karşıya kaldı, istifa etti. Gündem belirleyen bu röportaj hem CHP'de hem de "SİSTEM"in fondaşlarında hazımsızlık yaptı. Halk TV'de İsmail Saymaz, Çakır için "TAKVİM'in övdüğü CHP'li olmak iftihar edilecek bir şey mi?" dedi. Saymaz'ın iddiasının aksine TAKVİM'in mezkur haberinde herhangi bir övgü ifadesi yer almıyor. Nitekim İBB iddianamesinde TAKVİM'in değil Halk TV'nin adı geçiyor. Peki, İsmail Saymaz fonlanmakla mı övünüyor yoksa "SİSTEM"in sözcülüğünü mü yapıyor?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası parti içi muhalefete dönük ihraç ve disiplin süreçleri hız kazandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıkladı.
''Hırsızın partisi olmaz''
"ONLAR İHRAÇ EDEMEZ BEN İSTİFA EDİYORUM"
Bunun üzerine Hasan Ufuk Çakır, Genel Merkez'e rest çekip istifa kararı aldı. "Onlar beni ihraç edemez ben CHP'den istifa ediyorum" dedi.
Mersin milletvekili Çakır'ın, partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı Takvim.com.tr'ye değerlendirmesi ve makam odalarının kapısını Takvim.com.tr'ye açması ihraca giden, istifayla sonuçlanan sürecin taşlarını ördü.
"YATIYORUZ SİLİVRİ KALKIYORUZ SİLİVRİ! İDDİANAME DENDİĞİ GİBİYSE VAY HALİMİZE"
Çakır'ın sorularımıza verdiği açık cevaplar ve "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" sözleriyle yaptığı çıkış partinin kucağına bomba gibi düştü.
39. Kurultayın sağlıklı olmadığını söyleyen Çakır, "Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" diyerek isyan etti.
Kurultayda gündem olan röportaj Genel Merkez'i ve Silivri'yi karıştırdı. Buna müteakip Mersin Milletvekili hakkında "ihraç" istendi. Vekil de istifasını sundu.
CHP'DE VE "SİSTEM" MEDYASINDA TAKVİM HAZIRSIZLIĞI
Bu süreçte TAKVİM'in CHP içindeki arınma çağrılarını gündeme getirip Halk TV ve Sözcü gibi kanalların söz hakkı vermediği Gürsel Tekin ve Hasan Ufuk Çakır'la yaptığı röportajlar İBB iddianamesinin "fondaşlarında" hazımsızlığa yol açtı.
İBB iddianamesinde Medya A.Ş tarafından fonlandığı belirtilen ve sahibi yurt dışında firari olan Halk TV'de Hasan Ufuk Çakır'ın istifa üzerinden TAKVİM röportajı hedef alındı.
Adı İBB iddianamesinde "fonlananlar" listesinde yer alan İsmail Saymaz, Hasan Ufuk Çakır için "TAKVİM Gazetesi'nin övdüğü tek CHP'li olma başarısını göstermek iftihar edilecek bir şey mi?" dedi.
Şu ifadeleri kullandı:
Son süreçte özellikle iktidar yanlısı kanallara çıkarak hem CHP Genel Başkanı hem İmamoğlu hem de parti politikalarını kıyasıya eleştirdi.
Hasan Ufuk Çakır Halk TV'de dahil belirli yerlere kızdığı için bunları söylediğini iddia ediyor. Bizde kendisi aleyhine bir haber yapılmış, haksızlığa uğramış ve bunun ardından olayların geliştiğini iddia ediyor. Velev ki öyle diyelim, biz de bir hatalı haber yapıldı, düzeltilebilirdi.
Fakat Hasan Ufuk Çakır bunu Meclis komisyonuna taşıyor. O gün komisyon varken bütün üyelerin önünde kendi partisinin vekillerine ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Olayı birden bire oraya taşıyor.
"NEREDE SÖYLÜYOR, TAKVİM'DE SÖYLÜYOR"
Sonra gidiyor TAKVİM Gazetesi'ne İmamoğlu ile ilgili ithamlarda bulunuyor. "Ben iddianameyi okumadım" diyor. Bunu bi AK Partili vekil demez. MHP'li Feti Bey evrensel hukuku hatırlatırken CHP milletvekili parti içi tartışmada karşı karşıya geldiği İmamoğlu için "İddianameyi okumadım ama hırsız diyorlar" diyerek ağzına geleni söylüyor. Nerede söylüyor TAKVİM'de söylüyor.
Ya TAKVİM Gazetesi'nin övdüğü tek CHP'li olma başarısını göstermek Hasan Ufuk Çakır için iftihar edilecek bir şey mi? Hasan Ufuk Çakır'ın CHP'de hiç olmaması gerekirmiş. CHP kendisini ihraç etmekte geç bile kalmış. Hasan Ufuk Çakır da istifa etmekte geç kalmış.
HASAN UFUK ÇAKIR'A "GİZLİ TANIK" BENZETMESİ YAPTILAR
Yine aynı yayında İbrahim Kahveci, Mersin vekili Çakır'ı İBB iddianamesindeki gizli tanıklarla eş değer tutup "Tam gizli tanık gibi" yorumunu yaptı.
İDDİANAMEDE TAKVİM'İN DEĞİL HALK TV'NİN ADI GEÇİYOR: İSMAİL SAYMAZ FONDAŞLIKLA MI ÖVÜNÜYOR?
İsmail Saymaz'ın iddialarının aksine TAKVİM'in mezkur haberinde herhangi bir övgü ifadesi yer almıyor.
Böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde TAKVİM'in değil Halk TV'nin adı geçiyor.
Peki, İsmail Saymaz bununla mı övünüyor? 'Yakup Öner'leri, baklava kutularındaki rüşvetleri ve ihale yolsuzluklarını mı savunuyor? Ve en önemlisi bunu EKO'SİSTEM' için mi yapıyor?
Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.
CHP'DE "ARINALIM" DİYENLERE "İHRAÇ" SOPASI
Ayrıca CHP'de yolsuzluğa ve Silivri tahakkümüne isyan edip "Arınalım" diyenlerin disiplinle cezalandırılıp ihraç sopası gösterildiği bir dönem de başlamış oldu.
Hasan Ufuk Çakır bunun ilk örneği olarak kayıtlara geçti.
Çakır'la beraber bildiriye imza atan 9 vekil muhtemel hedef listesinde. Gelinen son noktada Kemal Kılıçdaroğlu için bir ihraç söz konusu olur mu? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki zaman diliminde netlik kazanacak.