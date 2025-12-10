CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası parti içi muhalefete dönük ihraç ve disiplin süreçleri hız kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıkladı.





"ONLAR İHRAÇ EDEMEZ BEN İSTİFA EDİYORUM"



Bunun üzerine Hasan Ufuk Çakır, Genel Merkez'e rest çekip istifa kararı aldı. "Onlar beni ihraç edemez ben CHP'den istifa ediyorum" dedi.



Mersin milletvekili Çakır'ın, partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı Takvim.com.tr'ye değerlendirmesi ve makam odalarının kapısını Takvim.com.tr'ye açması ihraca giden, istifayla sonuçlanan sürecin taşlarını ördü.





''Hırsızın partisi olmaz''





"YATIYORUZ SİLİVRİ KALKIYORUZ SİLİVRİ! İDDİANAME DENDİĞİ GİBİYSE VAY HALİMİZE"



Çakır'ın sorularımıza verdiği açık cevaplar ve "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" sözleriyle yaptığı çıkış partinin kucağına bomba gibi düştü.







39. Kurultayın sağlıklı olmadığını söyleyen Çakır, "Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" diyerek isyan etti.



Kurultayda gündem olan röportaj Genel Merkez'i ve Silivri'yi karıştırdı. Buna müteakip Mersin Milletvekili hakkında "ihraç" istendi. Vekil de istifasını sundu.