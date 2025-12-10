Trump hedef gösterdi! Zelenskiy 60 gün dedi! Ukrayna’ya seçim baskısı

Yermak'ın istifasının ardından Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekili olan Artem Dmytruk, Batılı ülkelerin Zelenskiy'e istifa etmesi için doğrudan emir aldığını söyledi.

Zelenskiy ve Trump, AFP

TRUMP HEDEF GÖSTERDİ

Son olarak Trump Politico'ya verdiği röportajda Ukrayna'da yeni seçim yapılması çağrısını yineledi ve "Uzun zamandır seçim yapmadılar. Demokrasiden bahsediyorlar ama bir noktaya geliyor ki artık demokrasi değil." dedi.

ZELENSKİY SEÇİM İÇİN 60-90 GÜN VERDİ

Zelenkiy Trump'a saatler içinde cevap verdi ve seçime hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, ABD ve diğer müttefiklerin yardımıyla oylama güvenliğinin sağlanması halinde seçimin önümüzdeki 60-90 gün içinde yapılabileceğini söyledi.

Zelenskiy'nin beş yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresinin sonunda yani 2024 Mayıs'ta sona ermesi gerekiyordu. Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından Ukrayna'da seçimler askıya alındı.

Zelenskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şimdi açıkça belirtiyorum ki ABD'den belki de Avrupalı meslektaşlarımızla birlikte seçimlerin güvenliğini sağlamama yardımcı olmasını istiyorum." dedi.

UKRAYNA MUHALEFETİNDEN TEPKİ: ZELENSKİY MEDYAYI KONTROL EDİYOR

Ukrayna'da muhalif Avrupa Dayanışma Partisi Milletvekili Oleksiy Goncharenko, "Bu fikre tamamen karşıyım. Zelenkiy'nin bunu neden söylediğini bile anlamıyorum." dedi.

Seçimin tartışmalar ve kampanyalar gibi uzun bir süreci içerdiğine dikkat çeken Goncharenko, "Belki de Zelenskiy bunu medyayı kontrol ederken ve rakipleri muhtemelen hazır değilken kendisine fayda sağlayacak yarı seçimler düzenlemek için bir fırsat olarak görüyor." şeklinde konuştu.