Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok

Haberde, stoper oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceğinin kalmadığı ve devre arasında ayrılığın yüksek ihtimal olduğu vurgulandı. Fiorentina'nın resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin de Becao'nun durumunu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

"SAMANDIRA'DA OLAN HER ŞEY AİLE İÇİNDE KALIR"

İtalyan çalıştırıcı; "Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür.

Sadece bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Birlik olduğumuza inanıyorum. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli." dedi.