Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Fenerbahçe, yaz aylarında yaptığı transferlerin ardından gözünü ocak ayına çevirdi. Domenico Tedesco ile şampiyonluğa uzanmak isteyen yönetim, sürpriz bir hedefe yöneldi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için flaş bir adım atıldı. Sarı lacivertliler, sağ kanat hamlesi adına harekete geçti.
LYON SZYMANSKI İÇİN YENİDEN DEVREDE
Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski için dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandı. Polonyalı oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan Lyon'un, devre arasında yeniden hamle yapacağı öğrenildi.
FRANSIZLAR GEMİLERİ YAKTI
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un, Szymanski için bu kez daha kararlı şekilde devreye girdiği belirtildi. Yaz transfer döneminde yapılan girişimden sonuç alamayan Fransız kulübünün, sarı-lacivertli yönetimin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı aktarıldı. Lyon'un oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve ocak ayında resmi teklif sunmayı hedeflediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI SORU İŞARETLERİ DOĞURDU
Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 26 yaşındaki orta saha, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Polonyalı yıldız, son haftalarda taraftarların eleştirilerine maruz kalan isimler arasında yer aldı.
DEVRE ARASI İÇİN TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR
Fenerbahçe'nin ocak ayında önemli değişiklikler yapabileceği konuşulurken, Szymanski konusunda gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Lyon'un kısa süre içinde resmi adım atması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin teklifin içeriğine göre karar vereceği ifade ediliyor.
EN-NESYRI'DE AYRILIK SİNYALİ
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından hedef tahtasına oturtulan Youssef En-Nesyri hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Faslı golcünün yakın çevresi, yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediğini doğruladı. Bu gelişme, devre arasında oluşabilecek ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
SONUÇLAR VE ELEŞTİRİLER KARARI TETİKLEDİ
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmesi ve ikinciliği Trabzonspor'a kaptırması sonrası En-Nesyri, eleştirilerin odak noktalarından biri hâline geldi. Son haftalarda skor üretmekte zorlanan 28 yaşındaki santrfor, yaşanan puan kayıplarının sebeplerinden biri olarak görülüyordu. Bu tablo, Faslı oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddialarını artırdı.
OYUNCUNUN YAKIN ÇEVRESİ DOĞRULADI
Foot Africa'nın haberine göre En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Oyuncunun yakın çevresinin de bu bilgiyi doğruladığı kaydedilirken, golcünün Kadıköy'de "artık rahat hissetmediği" ifade edildi. Eleştirilerin ve oluşan baskının oyuncuyu mental anlamda yıprattığı, bu nedenle ayrılık kararının netleştiği aktarıldı.
HEDEF AVRUPA KULÜPLERİ
Haberde ayrıca En-Nesyri'nin yaz aylarında Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah'ın teklifini geri çevirdiği hatırlatıldı. Faslı yıldızın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve önceliğinin yine Avrupa kulüpleri olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu bildirildi.
BEKLENTİ 30–40 MİLYON EURO
Fenerbahçe cephesinin En-Nesyri için geçtiğimiz yaz gelen tekliflere yakın bir rakam beklediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yıldız santrfor için 30–40 milyon euro aralığında bir bonservis beklentisi bulunduğu vurgulandı. Uygun teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşmesine engel olunmayacağı dile getirildi.
BECAO'YA SERİE A'DAN SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edilirken, İtalya'dan sürpriz bir talibin devreye girdiği belirtildi.
BRANN MAÇI ÖNCESİ SICAK GELİŞME
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler sahaya çevrilmiş durumda. Ancak mücadele öncesinde Becao ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Brezilyalı oyuncu için ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.
FIORENTINA DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre Rodrigo Becao, Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın radarına girdi. Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina'nın, devre arasında savunma hattına takviye yapmak istediği ve listesinde Becao'nun üst sıralarda yer aldığı aktarıldı.
DEVRE ARASINDA AYRILIK BEKLENİYOR
Haberde, stoper oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceğinin kalmadığı ve devre arasında ayrılığın yüksek ihtimal olduğu vurgulandı. Fiorentina'nın resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin de Becao'nun durumunu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
TEDESCO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de SK Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Rodrigo Becao neden kadro dışı kaldı?" sorusuna da yanıt verdi.
"SAMANDIRA'DA OLAN HER ŞEY AİLE İÇİNDE KALIR"
İtalyan çalıştırıcı; "Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür.
Sadece bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Birlik olduğumuza inanıyorum. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli." dedi.
SÖRLOTH'TAN TÜRK KULÜPLERİNE KÖTÜ HABER
Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen Türk kulüplerine kötü haber geldi. Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV–Atletico Madrid maçında sergilediği performansla transfer ihtimalini zora soktu. Hem gol atan hem asist yapan Sörloth, "Atletico'dan kolay kolay kopmam" mesajı verdi.
ATLETICO MADRID GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI
PSV Eindhoven ile Atletico Madrid arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, İspanyol ekibinin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi PSV, 10. dakikada Guus Til ile 1-0 öne geçti. Atletico Madrid bu gole 37. dakikada Alvarez ile yanıt verdi. Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğü ele alan deplasman ekibi, 52. dakikada Hancko ve 56. dakikada Sörloth ile skoru 3-1'e getirdi. PSV'nin 85. dakikada Ricardo Pepi ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.
SÖRLOTH PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU
Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkan Sörloth, attığı golün yanı sıra yaptığı asistle de galibiyetin mimarlarından biri oldu. 76 dakika sahada kalan Norveçli yıldız, hem skor katkısıyla hem oyun içindeki etkisiyle dikkat çekti. Bu performans, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüplerinin transfer ihtimalini zora soktu.
TRANSFER SİNYALİ: "AYRILIK ZOR GÖRÜNÜYOR"
Sörloth'un yükselen formu, Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakma ihtimalini iyice zayıflattı. Değeri yeniden artan yıldız golcünün, devre arasında takımdan ayrılmasına düşük bir ihtimal olarak bakılıyor. Türk kulüplerinin bu şartlarda transfer için büyük bir bütçe ayırması gerekeceği yorumları yapılmaya başlandı.
GRUPTA SON DURUM
Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükselterek grup liderliğini sürdürdü. PSV Eindhoven ise 8 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki haftada PSV, Newcastle United deplasmanına çıkarken Atletico Madrid, İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak.
SAĞ KANAT İÇİN NATHAN TELLA HAMLESİ
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sağ kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, son olarak Bayer Leverkusen forması giyen Nathan Tella'yı gündemine aldı.
TEDESCO'NUN SAĞ KANAT PROFİLİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'nun "çabuk, çalım yeteneği yüksek ve asist katkısı verebilen" bir sağ kanat istediği raporu üzerine harekete geçti. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 5–6 oyuncudan oluşan transfer listesine Nathan Tella'yı da ekledi.
LEVERKUSEN'İN TARİHİ SEZONUNUN PARÇASINDANDI
26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Bayer Leverkusen'in geçtiğimiz sezonki tarihi başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Hem oyunun iki yönündeki etkinliği hem de hücumdaki dinamizmi ile dikkat çeken Tella, Fenerbahçe'nin aradığı profile uygun bir aday olarak görülüyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bayer Leverkusen, Tella'yı geçtiğimiz yıl Southampton'dan 23.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Nijeryalı oyuncunun Alman ekibiyle 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tella'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro seviyesinde.
FENERBAHÇE'DE TRANSFER ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadroya mutlaka bir sağ kanat eklemeyi hedefliyor. Nathan Tella'nın listeye dahil edilmesi, Fenerbahçe'nin bu bölgede yüksek profilli bir oyuncu arayışını sürdürdüğünü gösteriyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.