PODCAST CANLI YAYIN

Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı

CHP’de kurultay sonrası sular durulmuyor… Takvim.com.tr'ye verdiği röportajla ses getiren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ihraç istemiyle PM’ye sevk edilmesinin ardından “Onlar beni ihraç edemez, ben istifa ediyorum” diyerek rest çekti. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ali Mahir Başarır’dan parti yönetimine, Ekosistem yapılanmasına kadar sert çıkışlar yapan Çakır, hakkındaki iddialara meydan okuyup CHP yönetimini "şaibeli isimleri korumakla" suçladı. Çakır, "Önce kendileri aklanıp gelecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası parti içi muhalefete dönük ihraç ve disiplin süreçleri hız kazandı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Takvim.com.tr'ye verdiği röportajla ses getiren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın ifadeleri sebebiyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıkladı.

Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmazHerkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz

"ONLAR İHRAÇ EDEMEZ BEN İSTİFA EDİYORUM"
Bunun üzerine Hasan Ufuk Çakır, Genel Merkez'e rest çekip istifa kararı aldı. "Onlar beni ihraç edemez ben CHP'den istifa ediyorum" dedi.

HASAN UFUK ÇAKIR'DEN CHP'YE BOMBARDIMAN
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesine yönelik sürece ilişkin bilgi verdi ve CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Seçim öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayarak, "CHP'nin alamadığı oyları araştırmama göre sizin alacağınız kanaatindeyim, tespitim bu yöndedir" dediğini aktaran Çakır, kendisinin de bu teklifi kabul ederek aday olduğunu anlattı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİK
Seçimlerin ardından CHP'de bir kurultay süreci yaşandığını hatırlatan Çakır, "Biz de bu kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk." diye konuştu.

ALİ MAHİR BAŞARIR İHRAÇ EDİLMELİ
Kendisinin "sabıkalı olduğu" yönünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını dinlettiren Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu açıklamalar karşısında Başarır'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

BİR BELGE GÖSTERSİNLER KIZILAY'DA KENDİMİ ASACAĞIM
Bir televizyon kanalında kendisiyle ilgili yapılan "oto hırsızlığı" suçlamasına karşılık CHP Genel Başkanı Özel'in aynı televizyon kanalının katıldığı yayınında konuyu gündeme getirmemesine tepki gösteren Çakır, "Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi." ifadesini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır (Fotoğraf: AA)Hasan Ufuk Çakır (Fotoğraf: AA)

Çakır, CHP'den "kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini" öğrendikten sonra, danışmanı aracılığıyla e-Devlet üzerinden partisinden istifa ettiğini belirtti.

EKOSİSTEM'E DALDI: TURAN TAŞKIN'IN ÖNÜNE GELECEĞİM ÖYLE Mİ?
"Disiplin sürecinin sonucunu beklemediği" yönündeki eleştirilere cevap veren Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek." ifadelerini kullandı.

Ekosistemin sıvası döküldü: Adem Soytekinin İstanbula Çökme ile ilgili söyleyecekler çok daha sarsıcı olacak | Turan Taşkın Özerden kaçamak yanıtEkosistemin sıvası döküldü: Adem Soytekinin İstanbula Çökme ile ilgili söyleyecekler çok daha sarsıcı olacak | Turan Taşkın Özerden kaçamak yanıt

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinden bazı ifadeleri hatırlatan Çakır, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir." değerlendirmesinde bulundu.

KIRAL ÇIPLAK DEDİM BAŞKA BİR ŞEY DEMEDİM
Kendisinin sadece "kral çıplak dediğini" ifade eden Çakır, "Dönüp de elimi ovuşturup, 'nasılsınız, beni nasıl milletvekili yaparsınız' Böyle bir iddiam yok. Ben milletvekili olmak istersem olurum." dedi.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğluTuran Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu

Çakır, "Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes. Hepsini mahkemeye verdim. RTÜK'e de verdim." diye konuştu.

Mersin'in tüm ilçelerinde miting yaparak yaşadıklarını anlatacağını söyleyen Çakır, "Hesap soracağım, bunun hesabını mutlaka verecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çakır, başka bir partiye geçme düşüncesi olmadığını belirtti.

Millete gideceğini kaydeden Çakır, "Millet bana ne diyorsa onu yapacağım." diye konuştu.

Bir soru üzerine seçimlere bağımsız girmesi yönünde Mersin'de çok büyük talepler aldığını aktaran Çakır, vatandaşların taleplerine göre karar vereceğini anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Türk Telekom
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor
D&R
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
Falez aşkı cinayetle mi bitti? Sibel Yılmaz ve kızı şafak operasyonu ile gözaltına alındı
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana