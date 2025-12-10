Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı

"ONLAR İHRAÇ EDEMEZ BEN İSTİFA EDİYORUM" Bunun üzerine Hasan Ufuk Çakır, Genel Merkez'e rest çekip istifa kararı aldı. " Onlar beni ihraç edemez ben CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi 'nde kurultay sonrası parti içi muhalefete dönük ihraç ve disiplin süreçleri hız kazandı... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Takvim.com.tr'ye verdiği röportajla ses getiren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 'ın ifadeleri sebebiyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıkladı.

HASAN UFUK ÇAKIR'DEN CHP'YE BOMBARDIMAN

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesine yönelik sürece ilişkin bilgi verdi ve CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Seçim öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayarak, "CHP'nin alamadığı oyları araştırmama göre sizin alacağınız kanaatindeyim, tespitim bu yöndedir" dediğini aktaran Çakır, kendisinin de bu teklifi kabul ederek aday olduğunu anlattı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİK

Seçimlerin ardından CHP'de bir kurultay süreci yaşandığını hatırlatan Çakır, "Biz de bu kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk." diye konuştu.