Emekliye kazanç masası

Milyonlarca emeklinin gözü önümüzdeki hafta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na çevrildi. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınıyor. 19 Aralık'ta toplanacak KPDK'ya da emeklilere yönelik 5 talebin taşınması bekleniyor.
İŞTE TALEPLER
Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
Emekli kamu görevlileri, toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
İŞTE TALEPLER
Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
Emekli kamu görevlileri, toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.