Mehmed Fetihler Sultanı Bu Akşam Neden Yok? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Fotoğraflar: TRT1

Mehmed: Fetihler Sultanı 63. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

İzleyicilerin en çok yanıt aradığı soru ise 63. bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu. Bir haftalık zorunlu aranın ardından dizinin macerasına kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

Yeni Bölüm Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı

Yayın Saati: 20.00

Kanal: TRT 1

Eğer son dakika bir değişiklik yaşanmazsa, Sultan Mehmed'in Bizans surlarına dayandığı ve stratejik hamlelerin dozunun arttığı yeni bölüm, yılın son Salı günü izleyiciyle buluşacak.