Mehmed Fetihler Sultanı Bu Akşam Neden Yok? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

TRT 1 ekranlarının dev prodüksiyonu Mehmed: Fetihler Sultanı, 23 Aralık Salı akşamı yayın saatinde izleyiciyle buluşamayınca hayranları büyük bir merak içerisine girdi.

TRT 1 ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dev yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 23 Aralık 2025 akşamı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmadı.

Mehmed: Fetihler Sultanı 63. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

İzleyicilerin en çok yanıt aradığı soru ise 63. bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu. Bir haftalık zorunlu aranın ardından dizinin macerasına kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

  • Yeni Bölüm Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı

  • Yayın Saati: 20.00

  • Kanal: TRT 1

Eğer son dakika bir değişiklik yaşanmazsa, Sultan Mehmed'in Bizans surlarına dayandığı ve stratejik hamlelerin dozunun arttığı yeni bölüm, yılın son Salı günü izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 Yayın Akışı - 23 Aralık 2025

Bu akşam TRT 1 ekranlarında dizinin özel bölümü dışında yer alan diğer programlar şu şekilde sıralandı:

Saat Program Adı
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Özel Bölüm)
00.15 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)

Son Bölümde Neler Yaşanmıştı?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 62. bölümünde savaş artık şehrin sokaklarına taşınmıştı. Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alarak bizzat mücadelenin merkezine ilerlemişti. Mahmud Paşa'ya yapılan suikast girişimi ve Vlad Tepeş üzerindeki şüphelerin artması, karargah içerisinde de gerilimi tırmandırmıştı.

