Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter - Como: 4-0 | MAÇ SONUCU

Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Lautaro Martinez, Inter 'i öne geçiren golü kaydetti. 59. dakikada Marcus Thuram farkı ikiye çıkarırken, 81. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Carlos Augusto sahneye çıkarak maçın skorunu belirleyen golü attı.

Inter Como'yu 4-0 yendi (EPA)

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SEZONUN 6. GOLÜ

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı. Orta sahadaki etkili performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.