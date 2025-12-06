Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter - Como: 4-0 | MAÇ SONUCU
İtalya Ligi'nin 14. haftasında Inter, üst sıraları hedefleyen Como'yu konuk etti. Giuseppe Meazza’daki mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Lautaro Martinez, Inter'i öne geçiren golü kaydetti. 59. dakikada Marcus Thuram farkı ikiye çıkarırken, 81. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Carlos Augusto sahneye çıkarak maçın skorunu belirleyen golü attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SEZONUN 6. GOLÜ
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı. Orta sahadaki etkili performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Ligde gelecek hafta Inter, Genoa deplasmanına gidecek. Como ise Roma ile dış sahada karşılaşacak.