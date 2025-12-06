PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter - Como: 4-0 | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi'nin 14. haftasında Inter, üst sıraları hedefleyen Como'yu konuk etti. Giuseppe Meazza’daki mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Lautaro Martinez, Inter'i öne geçiren golü kaydetti. 59. dakikada Marcus Thuram farkı ikiye çıkarırken, 81. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Carlos Augusto sahneye çıkarak maçın skorunu belirleyen golü attı.

Inter Como'yu 4-0 yendi (EPA)Inter Como'yu 4-0 yendi (EPA)

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SEZONUN 6. GOLÜ

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı. Orta sahadaki etkili performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hakan Çalhanoğlu (EPA)Hakan Çalhanoğlu (EPA)

INTER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Inter puanını 30'a yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Como ise 24 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu (EPA)Hakan Çalhanoğlu (EPA)

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligde gelecek hafta Inter, Genoa deplasmanına gidecek. Como ise Roma ile dış sahada karşılaşacak.

