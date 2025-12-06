45 dakika galibiyete yetti! Newcastle United - Burnley: 2-1 | MAÇ SONUCU

Newcastle United, Premier Lig'in 15. haftasında Burnley'i ağırladı.

Gol perdesini 31. dakikada Bruno Guimaraes açtı ve takımını öne geçirdi. 45. dakikada ise Anthony Gordon penaltıdan skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre sona erdi.

İkinci yarıda Zian Flemming, maçtaki ikinci penaltıyı kullanıp konuk takım adına ağları havalandırdı ancak bu gol galibiyete yetmedi.