45 dakika galibiyete yetti! Newcastle United - Burnley: 2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Burnley karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'da oynanan zorlu randevudan galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Newcastle United, Premier Lig'in 15. haftasında Burnley'i ağırladı.

Gol perdesini 31. dakikada Bruno Guimaraes açtı ve takımını öne geçirdi. 45. dakikada ise Anthony Gordon penaltıdan skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre sona erdi.

İkinci yarıda Zian Flemming, maçtaki ikinci penaltıyı kullanıp konuk takım adına ağları havalandırdı ancak bu gol galibiyete yetmedi.

Newcastle United'ın gol sevinci (AP)Newcastle United'ın gol sevinci (AP)

SUNDERLAND DEPLASMANINA GİDECEK

Siyah beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı. Burnley evine eli boş döndü.

Bu sonuçla puanını 22 yapan Newcastle gelecek hafta Sunderland'a konuk olacak. Küme düşme hattındaki Burnley ise Fulham'ı ağırlayacak.

