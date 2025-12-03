Galatasaray'da forvet krizi! Osimhen o maçlarda yok

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde sakatlığını atlatan Osimhen'e kavuştu. Ancak yıldız futbolcu Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edildi. Yıldız ismin ligde ve Süper Kupa'da kaçıracağı maçlar da netleşti. İşte detaylar...

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı.

Son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki golcünün durumu, sarı-kırmızılı camiada yine tedirginliğe neden oldu.


MONACO VE ANTALYASPOR MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK

FIFA'nın kararı doğrultusunda Afrika Kupası'na katılacak oyuncular, 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecek.

Bu gelişme, Osimhen'in 9 Aralık'taki Monaco ve 13 Aralık'taki Antalyaspor maçlarında Galatasaray forması giyebileceği anlamına geliyor.

Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, yıldız golcünün iki kritik karşılaşmada sahada olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor.


KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcı 12 Aralık olarak açıklandı.

Mevcut plana göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli olarak kampa katılacak.

Böylece Galatasaray'ın ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymesi mümkün olmayacak.


SÜPER KUPA TEHLİKEDE

Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından risk taşıyor.

Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak.

Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacağı düşünüldüğünde, turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen hem Süper Kupa'yı hem de ligin başlangıcını kaçırabilir.

Sarı-kırmızılılar, yıldız forvetin yoğun milli takım takvimi ve yüksek sakatlık riski nedeniyle süreci yakından takip ediyor.

