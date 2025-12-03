ORTAK KARAR ALINDI AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniyol Parti'li milletvekillerinin imzası bulunan 10 ila 30 bin TL arasında seyyanen zam yapılması kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Memur sendikaları, zammın tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirterek düzenlemeye itiraz etti.

Kamuda görev yapan genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzmanlara 10 ila 30 bin TL arasında seyyanen zam öngören teklif Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda kabul edildi.

ZORLU YETİŞTİRME SÜRECİ VE KAZANILAN YETKİNLİKLER Kariyer meslek personeli, KPSS A grubu sınavından aldıkları puana göre oluşturulan sıralama üzerinden yazılı ve sözlü sınavlarla kamuya uzman yardımcısı veya müfettiş yardımcısı olarak atanıyor. Atandıktan sonra en az üç yıl süren yoğun bir yetiştirme sürecine tabi tutuluyor. Bu süreçte mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, bilimsel çalışma alışkanlığı, araştırma yeteneği ve temsil kabiliyeti kazandırılıyor.

GÖZDEN KAÇAN GERÇEK Ancak düzenlemenin ardında gözden kaçan önemli gerekçeler bulunuyor. Son yıllarda hekimler, kaymakamlar, hakim-savcılar ve bazı meslek gruplarına ek maaş artışları yapılmış olsa da, 2011'den bu yana kariyer meslek mensuplarının maaşlarında herhangi bir artış sağlanmadı. Bu durum, kamuda görev yapan uzman ve müfettişlerin motivasyonunu etkileyen önemli bir sorun olarak öne çıktı.

KAMU ÜST KADEME YÖNETİMİ İÇİN TEMEL KADRO

Yetiştirme sürecinin sonunda hazırlanan uzmanlık tezi ve yapılan yeterlilik sınavıyla birlikte, yabancı dil şartını sağlayan personel, uzman veya müfettiş olarak görevine başlıyor. Bu süreç, personeli hem kamuda hem de özel sektörde talep edilen uzmanlar haline getiriyor. Kamu kurumlarının üst kademe yönetici pozisyonlarına yapılan atamaların büyük çoğunluğu kariyer meslek personeli arasından gerçekleşiyor. Bu nedenle, bu kadrolar kamu yönetiminin potansiyel üst düzey liderlerini oluşturuyor.

DÜŞÜK MAAŞIN YARATTIĞI SORUNLAR: DEVLET YETİŞTİRDİ ÖZEL SEKTÖR KAPTI

Ancak uzun yıllar boyunca düşük kalan maaşlar, hem KPSS ve diğer alım sınavlarına başvuru sayısını azalttı hem de yetiştirilen uzmanların özel sektöre geçişini engelleyemedi. Bu durum, kritik öneme sahip görevlerin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturuyordu.

SEYYANEN ZAM DÜZENLEMESİNİN AMACI

Düzenlemenin temel amacı, kariyer meslek mensuplarının istihdam niteliğini artırmak, kamuda kalmalarını sağlamak ve diğer meslek gruplarıyla maaş dengesini yeniden tesis etmek olarak öne çıkıyor... Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tüm parti gruplarının mutabakatıyla sunulan önerge, oy birliğiyle kabul edilerek 2026 Bütçe Kanunu'na eklendi.

KİMLERİ KAPSIYOR

Yaklaşık 34.200 personeli kapsayan düzenlemenin yüzde 80'i kariyer meslek mensubundan, geri kalanı ise bu kadrolardan üst yöneticiliğe atanan personelden oluşuyor. Artış oranları, özel sektöre geçiş olasılığı, işin niteliği, sorumluluk ve hiyerarşik pozisyonlar dikkate alınarak belirleniyor. Böylece, kamu hizmetinde kritik rol üstlenen kariyer meslek mensuplarının motivasyonu ve kurumda kalıcılığı güçlendiriliyor.

Seyyanen zamdan TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, uzmanlar ve bunların yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü yararlanacak.

DÜZENLEME NEDEN GEREKLİ?

Sabah yazarı Dilek Güngör, düzenlemeyi köşesine taşıyarak özellikle BDDK, SPK, TMSF gibi üst kurullarda görev yapan uzman ve müfettişleri örnek gösterdi. Güngör, bu kurumlarda görev yapan personelin finans alanında yüksek bilgiye sahip olduğunu, ancak düşük maaş nedeniyle özel sektöre kaydığını vurguladı. Bu nedenle seyyanen zammın, kamuda kritik denetim ve uzmanlık görevlerinin sürdürülmesi açısından gerekli olduğunu ifade etti.