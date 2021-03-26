Sultanahmet Meydanı'ndaki sirkte sahne alan Feodora (Theodora), hem güzelliği hem de danslarıyla bütün şehri adeta büyülemişti. Erkekler kendisine ulaşabilmek için servet harcamaya hazırdılar.
Bir aşk ilişkisi sonucu hamile kaldı ve evlilik dışı bir kızı oldu. Ancak o hayatına kaldığı yerden devam etti. Sonunda Libya Valisi Hecebolus'la bir ilişki yaşadı ve onun metresi olarak Libya'ya gitti. Araları bozulunca da önce İskenderiye'ye oradan da Antakya'ya geçti. Antakya'da kendisi gibi ünlü bir dansöz olan Makedonya'yle tanıştı.
Makedonya aslında Maviler için casusluk yapan bir kadındı. O sırada tahtta İmparator I. Iustinos vardı ve tahta gelmesinde Maviler büyük rol oynadığı için Maviler'in koyu bir destekçisiydi.