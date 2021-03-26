ERGUVAN RENGİ!

Lustinyanos 527'de tahta geçince Feodora da imparatoriçe olur. O artık bir "erguvan" olmuştu. Herkesin bir rengi olur da imparatorun olmaz mı hiç, onun ve ailesinin rengi de erguvandı. Bizans'ta imparatorların çocukları; erguvan renkli sarayda, erguvan rengindeki odada doğardı. Bu çocuklara "erguvan içinde doğmuş" denirdi, bu tabir Osmanlıdaki şehzade, sultan gibi bir unvanı yani hukuki bir statüyü ifade ediyordu.