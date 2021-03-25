İstanbul'un tarihinde özellikle iki isim çok önemli olmuştur. Birincisi olan Fatih Sultan Mehmet, diğeri ise 527-565 yılları arasında Bizans İmparatoru olan I. Justinianus'dur.
Eşi Theodora hem hayat hikayesi hem de tarihe vurduğu damgayla, Bizans'ın en ünlü ve en renkli kişisidir.
Theodora 500 yılında Kıbrıs'ta doğmuş, yoksul ailesiyle 501'de İstanbul'a gelmiş. Babası Hipodrom'da "Yeşiller" adına ayı terbiyeciliği yaparken 503'te ölür. Hipodrom'da sadece at yarışları yapılmıyordu; vahşi hayvan ve dans gösterileri, cambazlık da burada icra edilirdi.