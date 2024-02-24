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Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?

Berat Gecesi, Müslümanların manevi arınma ve affedilme umuduyla kutladığı mübarek bir gecedir. Bu gecede Allah'ın (c.c.) rahmeti ve mağfireti kullarına bolca yağar, tövbeler kabul edilir. Ancak bazı günahlar vardır ki, Berat Gecesi'nin faziletine rağmen affedilmeyecek günahlar olarak kabul edilir. Bu günahlar, hadislerde ve dini kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. Peki Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:12
Berat Kandili’nde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?

Berat Gecesi, günahlarından arınmak ve Allah'tan mağfiret dilemek için önemli bir fırsattır. Ancak bu geceyi en verimli şekilde geçirmek için tövbe, dua ve samimiyetle yaklaşmak gerekmektedir.

Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir. Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.

BERAT GECESİ AFFEDİLMEYECEK 7 KİŞİ!

1- Allah'a ortak koşanlar.

2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.

3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.

4- Akraba bağını koparanlar.

5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.

6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.

7- Devamlı içki içenler.

Şayet, bu kimseler Allah'a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.

De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (15)

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