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Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Berat Kandili, İslam dünyasında manevi yenilenme, günahların affı ve Allah'a (c.c.) yakınlaşma niyetiyle idrak edilen özel bir gecedir. Bu kutsal gecede, nafile namazların yanı sıra, tesbihat ve zikirler de büyük bir önem taşır. Manevi atmosferi derinleştiren bu ibadetler, Allah'ın (c.c.) sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmak için kıymetli bir fırsattır. Berat Kandili'nde yapılacak tesbih ve zikirler, bu mübarek gecenin ruhunu daha da yüceltir. Peki Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 19:42 Güncelleme 24 Şubat 2024, 19:42
Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Müslümanlar için önemli bir gecenin habercisi olan Berat Kandili, bu yıl da ibadet ve dualarla dolu bir gece olarak kutlanacak. Bu mübarek gecede, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler, manevi anlamını artırmak adına büyük bir öneme sahip.

BERAT KANDİLİ DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı.

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER!

📌Bin adet Estağfirullah El Azim

📌Bin 1 adet ihlas Suresi

📌Bin adet La İlahe İllallah

📌Bin adet Salavat

📌Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

📌Yüz adet Besmele

📌129 Adet Ya Latif

🔴 Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

🔹 Ardından 100 defa: Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

🔹 Şaban ayının ikinci on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

🔹 Ardından 100 defa: Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

🔹 Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

🔹 Ardından 100 defa: Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanü

🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞
🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

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