Müslümanlar için önemli bir gecenin habercisi olan Berat Kandili, bu yıl da ibadet ve dualarla dolu bir gece olarak kutlanacak. Bu mübarek gecede, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler, manevi anlamını artırmak adına büyük bir öneme sahip.
BERAT KANDİLİ DUASI
Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı.
Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER!
📌Bin adet Estağfirullah El Azim
📌Bin 1 adet ihlas Suresi
📌Bin adet La İlahe İllallah
📌Bin adet Salavat
📌Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil
📌Yüz adet Besmele
📌129 Adet Ya Latif