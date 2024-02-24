🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?

ANKARA NAMAZ SAATLERİ (24 ŞUBAT 2024)
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|24 Şubat 2024 Cumartesi
|14 Şaban 1445
|06:00
|07:23
|13:07
|16:10
|18:40
|19:58
İZMİR NAMAZ SAATLERİ (24 ŞUBAT 2024)
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|24 Şubat 2024 Cumartesi
|14 Şaban 1445
|06:24
|07:45
|13:30
|16:35
|19:05
|20:21
KANDİL NAMAZI NİYETİ VE KILINIŞI
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
🔴 Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
🔴 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
🔴 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
🔴 Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
🔴 İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
🔴 Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
🔴 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).