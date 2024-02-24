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🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?

Berat Kandili, İslam inancında birçok müminin sabırsızlıkla beklediği, manevi anlamda büyük bir öneme sahip olan özel bir gecedir. 2024 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini günler takvimine göre, bu mübarek gece 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir. Berat Kandili, affedilme, arınma ve ruhani bir yenilenme fırsatı olarak kabul edilen bir zaman dilimidir. Bu özel gecede, milyonlarca Müslüman, ibadet ederek, dua ederek ve kandil namazı kılarak bu anın kutsallığını yaşar ve paylaşır. Peki Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır?

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:26 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:26
🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) tavsiyelerine uygun olarak, Berat Kandili'ni dini vecibelerine göre yerine getirecek olan Müslümanlar, Yüce Allah'a dua edip dualarını iletecekler. Ramazan ayına 15 gün kala bu mübarek gecenin müjdesini alan Müslümanlar, kandil namazı saatleri konusunda Diyanet'in bilgilerine başvuracaklar.

KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA?

İslam alemi tarafından idrak edilen Kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı ezanı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

2024 İSTANBUL BERAT KANDİLİ NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Şubat 2024 Perşembe 12 Şaban 1445 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52 20:12
23 Şubat 2024 Cuma 13 Şaban 1445 06:17 07:42 13:23 16:23 18:54 20:13
24 Şubat 2024 Cumartesi 14 Şaban 1445 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:14
25 Şubat 2024 Pazar 15 Şaban 1445 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56 20:15
26 Şubat 2024 Pazartesi 16 Şaban 1445 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16
27 Şubat 2024 Salı 17 Şaban 1445 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 06:10 07:34 13:22 16:27 18:59 20:18

ANKARA NAMAZ SAATLERİ (24 ŞUBAT 2024)

Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Şubat 2024 Cumartesi 14 Şaban 1445 06:00 07:23 13:07 16:10 18:40 19:58

İZMİR NAMAZ SAATLERİ (24 ŞUBAT 2024)

Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Şubat 2024 Cumartesi 14 Şaban 1445 06:24 07:45 13:30 16:35 19:05 20:21

KANDİL NAMAZI NİYETİ VE KILINIŞI

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

🔴 Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

🔴 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

🔴 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

🔴 Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

🔴 İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

🔴 Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

🔴 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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