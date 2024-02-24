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Hayırlı Kandiller 🌞 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024!

Berat Kandili, İslam dünyasında, bağışlanma, arınma ve manevi yenilenme anlamına gelen özel bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecede, günahlardan temizlenme, ilahi affa erişme ve Yüce Allah'la olan bağları güçlendirme fırsatı bulunur. Müminler, dualar edip ibadetlerini yerine getirirken, aynı zamanda sevdiklerine içten dilekler göndererek bu manevi atmosferi paylaşırlar. Bu anlamda, Berat Kandili'ni kutlamak ve sevdiklerinize bu özel geceye dair güzel dileklerde bulunmak için dualı, hadisli, ayetli mesajlar gönderebilirsiniz. İşte Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024!

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 19:45 Güncelleme 24 Şubat 2024, 19:45
Hayırlı Kandiller 🌞 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024!

Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi için maneviyatın doruk noktasını temsil ediyor. Bu mübarek gecede, insanlar birbirlerine en güzel ve en anlamlı mesajları göndererek, sevgi, saygı ve birlik duygularını pekiştiriyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri, bu özel anı daha da özel kılmak için büyük önem taşır. Berat Kandili, merhametin ve mağfiretin bolca tecelli ettiği müstesna bir gecedir. Bu özel geceyi sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel mesajları derledik. Sevdiklerinizle paylaşacağınız bu güzel mesajlarla Berat Kandili'nin manevi atmosferini pekiştirebilir, birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Herkesin Berat Kandili mübarek olsun!

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren, elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın.. Amin."

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"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim."

"Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili"

"Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Berat Kandilimiz mübarek olsun."

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun."

"Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz."

"Rahmeti bol, mağfireti geniş olan Allah'ın rahmetiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

"Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum, mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle."

"Rabbim her zorunuzu kolaya, her derdinizi şifaya çevirsin İnşallah. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

"Gözlerini kapatta öyle bak! Berat Kandili hayırlara vesile olsun. Rabbim cümlemizin beratını nasip etsin. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun."

Bu anlamlı ve dualı mesajlarla sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebilir, Berat Kandili'nin manevi huzurunu paylaşabilirsiniz. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

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