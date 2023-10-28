Canan Karatay’dan en sağlıklı kahvaltılık tarifi! Kış kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak

Yapılışı: İlk olarak sarımsakları soyun ve bir rende yardımıyla rendeleyin. Rendelenmiş sarımsakların üzerine ılık suyu ekleyin. 🧄💧 Çemen otu tohumu, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve az miktarda tuzu bir kapta karıştırın. Bu baharat karışımını sarımsaklı suya ekleyip iyice karıştırın. Sosunuzun kıvamını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz, gerektiğinde daha fazla sıvı ekleyebilirsiniz. 🌱🌶️🍃🌰🧂

Hazırladığınız çemen sosunu bir kavanoza koyarak saklayabilirsiniz. Bu sos kış aylarında kullanmak üzere hazır hale gelecek. 🏺❄️ Çemen sosunu kullanmak istediğinizde, 3 yemek kaşığı çemen sosunu bir kaseye alın. Üzerine domates salçası, zeytinyağı ve ezilmiş ceviz içini ekleyin, ardından ince ince doğradığınız maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. 🍅🫒🥜🌿