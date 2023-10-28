Canan Karatay’dan en sağlıklı kahvaltılık tarifi! Kış kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak

Kış aylarının yaklaşmasıyla evde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kışlık çemen sosu tarifi Prof. Dr. Canan Karatay'dan geliyor. Bu sağlıklı ve bereketli tarif kış aylarında sofralarınızı süsleyecek.
Kış aylarının yaklaşmasıyla evde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kışlık çemen sosu tarifi Prof. Dr. Canan Karatay'dan geliyor. Bu sağlıklı ve bereketli tarif kış aylarında sofralarınızı süsleyecek.
KIŞ KAHVALTILARININ VAZGEÇİLMEZİ ÇEMEN TARİFİ
Malzemeler:
🌱 2 yemek kaşığı çemen otu tohumu
🌶️ 4 yemek kaşığı kırmızı biber
🍃 1 tatlı kaşığı kimyon
🌰 1 çay kaşığı karabiber
🧂 Biraz tuz
🧄 8 diş sarımsak
💧 Ilık su
🌶️ 1 yemek kaşığı çemen sosu
🍅 1 yemek kaşığı domates salçası
🥜 Yarım çay bardağı ceviz içi
🫒 2 yemek kaşığı zeytinyağı
🌿 Yarım demet maydanoz
Yapılışı:
İlk olarak sarımsakları soyun ve bir rende yardımıyla rendeleyin. Rendelenmiş sarımsakların üzerine ılık suyu ekleyin. 🧄💧
Çemen otu tohumu, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve az miktarda tuzu bir kapta karıştırın. Bu baharat karışımını sarımsaklı suya ekleyip iyice karıştırın. Sosunuzun kıvamını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz, gerektiğinde daha fazla sıvı ekleyebilirsiniz. 🌱🌶️🍃🌰🧂
Hazırladığınız çemen sosunu bir kavanoza koyarak saklayabilirsiniz. Bu sos kış aylarında kullanmak üzere hazır hale gelecek. 🏺❄️
Çemen sosunu kullanmak istediğinizde, 3 yemek kaşığı çemen sosunu bir kaseye alın. Üzerine domates salçası, zeytinyağı ve ezilmiş ceviz içini ekleyin, ardından ince ince doğradığınız maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. 🍅🫒🥜🌿
Bu nefis çemen sosu, kahvaltılarınızı veya diğer yemeklerinizi lezzetlendirmek için harika bir seçenek! 😋🍳🍽️