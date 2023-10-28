SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Canan Karatay'dan en sağlıklı kahvaltılık tarifi! Kış kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak

Kış mevsimi yaklaşırken, evde keyifli bir mutfak deneyimi yaşamak ve sofralarımızı zenginleştirmek için lezzetli kışlık tariflere yöneliyoruz. Özellikle kahvaltı sofralarını renklendiren ve kışa özgü soslar, sofralarımıza sıcaklık ve lezzet katıyor. Bu yazıda, sağlıklı ve bereketli bir kışlık sos tarifini Prof. Dr. Canan Karatay'dan paylaşacağız. Karatay'ın önerdiği çemen sosu, hem lezzet açısından tatmin edici hem de sağlığımıza katkı sağlayan bir seçenek sunuyor. İşte son derece sağlıklı kahvaltılık tarif...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 22:31 Güncelleme 28 Ekim 2023, 22:31
Canan Karatay’dan en sağlıklı kahvaltılık tarifi! Kış kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak

Kış aylarının yaklaşmasıyla evde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kışlık çemen sosu tarifi Prof. Dr. Canan Karatay'dan geliyor. Bu sağlıklı ve bereketli tarif kış aylarında sofralarınızı süsleyecek.

KIŞ KAHVALTILARININ VAZGEÇİLMEZİ ÇEMEN TARİFİ

Malzemeler:

🌱 2 yemek kaşığı çemen otu tohumu
🌶️ 4 yemek kaşığı kırmızı biber
🍃 1 tatlı kaşığı kimyon
🌰 1 çay kaşığı karabiber
🧂 Biraz tuz
🧄 8 diş sarımsak

💧 Ilık su
🌶️ 1 yemek kaşığı çemen sosu
🍅 1 yemek kaşığı domates salçası
🥜 Yarım çay bardağı ceviz içi
🫒 2 yemek kaşığı zeytinyağı
🌿 Yarım demet maydanoz

Yapılışı:

İlk olarak sarımsakları soyun ve bir rende yardımıyla rendeleyin. Rendelenmiş sarımsakların üzerine ılık suyu ekleyin. 🧄💧

Çemen otu tohumu, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve az miktarda tuzu bir kapta karıştırın. Bu baharat karışımını sarımsaklı suya ekleyip iyice karıştırın. Sosunuzun kıvamını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz, gerektiğinde daha fazla sıvı ekleyebilirsiniz. 🌱🌶️🍃🌰🧂

Hazırladığınız çemen sosunu bir kavanoza koyarak saklayabilirsiniz. Bu sos kış aylarında kullanmak üzere hazır hale gelecek. 🏺❄️

Çemen sosunu kullanmak istediğinizde, 3 yemek kaşığı çemen sosunu bir kaseye alın. Üzerine domates salçası, zeytinyağı ve ezilmiş ceviz içini ekleyin, ardından ince ince doğradığınız maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. 🍅🫒🥜🌿

Bu nefis çemen sosu, kahvaltılarınızı veya diğer yemeklerinizi lezzetlendirmek için harika bir seçenek! 😋🍳🍽️

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın ’savaş suçlusu İsrail’ sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Skandal sözler
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA