Bu şehri anlatmaya kalem yetmez: Gaziantep binlerce yıllık tarihi ile Türkiye’nin parlayan yıldızı

Turkuvaz Medya İl Buluşmaları kapsamında yazarlar ve yöneticilerin bu haftaki durağı Gaziantep oldu. Tarihi mekanları, gastronomisi, doğal güzellikleri ile dünyanın her yerinden turist çeken Gaziantep, 6 Şubat depremlerinden etkilenmesine rağmen hızla toparlanarak eski günlerine dönmüş durumda. Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise en büyük kenti olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve büyükşehir statüsüyle metropol bir kent haline geldi.

Bu yüzden alın terinin merkezidir Gaziantep." Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişme noktasında yer alan kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihin her döneminde önemini korumuştur. Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahip olan Gaziantep; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Memluklar, Dulkadiroğluları ve Osmanlı dönemlerine ait izleri-eserleri günümüze kadar taşımaktadır.

GAZİANTEP MODELİ Gaziantep 'in çok sevilen çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'in şu sözleri kentin iki yönünü özetliyor: "Antik kentleriyle 23 müzesiyle, tarihi eserlerin sanata dönüştürüldüğü Gaziantep o yüzden dünyanın dünüdür. Hoyrat kullandığımız bir dünyada torunlarımıza bir gelecek bırakamayız. İşte o yüzden Gaziantep'te Gaziantep Modeli ile bir taraftan sanayide dünyanın en büyük üretim ve ihracat merkezindeyiz. Yalnızca OSB'de 280 bin civarı çalışanımız var.

UĞRAK YERİ OLDU

Tarihi İpek Yolu'nun buradan geçmiş olmasından dolayı uygarlıkların uğrak yeri olmuş, tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Gaziantep'te bulunan tarihi eserlerin çeşitliliği kentin kültürel zenginliğinin bir göstergesidir. Günümüzdeki Gaziantep'in tarihsel bağlantıları eski Dülük ve Kale ile ilişkilidir. Dülük, antik kaynaklarda "Doliche", Bizans kaynaklarında "Teluck", Arap kaynaklarında "Duluk" adıyla geçmektedir. Dülük, tarihin en eski çağlarından beri kullanılan bir yol şebekesinin düğüm noktasında yer almış, bölgedeki yerleşim Dülük'ten sonra Gaziantep Kalesi etrafında gelişerek şehirleşme bu alanda yoğunlaşmıştır.

GAZİLİK ŞEHRE ÇOK YAKIŞTI

Osmanlı yönetiminden sonra şehir hızla imar edilmeye başlanmış, yeni yapılar yükselmiş, halk Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine kadar refah içinde yaşamıştır. Kent, 1818-1819'da geçici olarak Halep'in kazası olmuştur. Bu durum Antep'in sosyal, ekonomik ve ticari yönlerden gelişmesini sağlamıştır.

I. Dünya Savaşı'na kadar devam eden bu durum, 1919'da İngilizler'in daha sonra da Fransızlar'ın işgaliyle bozulmuştur. Antep harbinde 10 ay 9 gün boyunca düşmana karşı kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü ile mücadele veren şehir, 8 Şubat 1921'de "Gazi" unvanını almıştır. 25 Aralık 1921 tarihinde, düşman işgalinden kurtulan Gaziantep, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte hızla gelişmeye devam etmiştir. Bugün tarihi, kültürel değerleri, birbirinden lezzetli Antep yemeklerini barındıran mutfağı, beş organize sanayi bölgesi, şehirler arası ve uluslararası bağlantı yolları ile bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Gaziantep, her yıl binlerce turist ağırlamaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilliği, Aile Bakanlığı gibi önemli görevlerden sonra Gaziantep'te bu tecrübelerini belediye yönetimine de yansıtarak vatandaşın büyük sevgisini kazanmış durumda. Başkan Şahin Gaziantep'e bağını da şu sözlerle anlatıyor: Ben burada doğdum... Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm... Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim... Ben Antep'im... Ben Gaziantep'im..."

YEŞİL ŞEHİR STATÜSÜ

Gaziantep'in OECD'nin belirlediği 55 şampiyon şehirden birisi olduğunu belirten Başkan Şahin, "OECD ile birlikte EBRD'nin belirlediği Yeşil Şehir statüsündeyiz. 6 Şubat depremiyle şehirlerin ne kadar dirençli olması gerektiğini gördük. Belediye bünyesinde kurduğumuz Bilişim AŞ'nin deprem sürecinde çok faydasını gördük. Bunlardan birisi, sosyal market sistemiydi" dedi. Şehrin kendi kendine yetebilmesi için şirketleşmenin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Kurduğumuz Enerji AŞ ile çevre projeleri ve yenilenebilir enerji konularında şehre çevre dostu birçok proje kazandırdık. Biyolojik Ayrıştırma Tesisi bu meyanda hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

HİDROJENLİ ULAŞIM

Beşeri sermayenin kentin kalkınması konusunda önemli bir dönemeç olduğunu anlatan Şahin, "Akıllı ulaşımı en hızlı uygulayan şehir olduk. Ulaşım sorununu çözemezseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Çünkü bugün metropollerin en büyük sorunu ulaşımdır. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biyogaz enerjisi üretiyor, güneş enerjisi konusunda çalışma yapıyoruz. Ayrıca hidrojen enerjisine geçiyoruz. Hidrojenli araçların şehir içi ulaşımına hizmet etmesi için Almanya'daki örnekleri inceledik. Köln ve Duisburg'da mesailerimiz oldu. Hidrojenli otobüsle ulaşımı Türkiye'de gerçekleştirecek ilk belediye olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.