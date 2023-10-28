O şehirler için flaş gelişme 3 gün boyunca komple yasaklandı! Uymayana hapis ve para cezası duyuruldu

1 Havaların yeniden ısınmasıyla birlikte, piknik ve doğa aktivitelerinin artış gösterdiği bu dönemde, orman yangını riskine karşı vatandaşların daha bilinçli ve dikkatli olmaları bekleniyor. Orman yangını riskinin arttığı bu dönemlerde, İçişleri Bakanlığı'nın bazı şehirlerde aldığı yasak kararları vatandaşların güvenliği için büyük bir önem taşıyor.

2 İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması ve Yasaklanan İller İçişleri Bakanlığı, özellikle orman yangını riskinin yüksek olduğu illerde bazı önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında, yangın riski taşıyan bölgelerde ormana girişler ve ormanda ateş yakma eylemleri yasaklandı. Bu yasaklar, bazı şehirlerde Ekim ayına kadar uzatıldı. Bu şehirlerde, ormanda piknik yapmak ya da mangal yakmak isteyen vatandaşları para ve hapis cezası bekliyor.