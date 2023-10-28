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O şehirler için flaş gelişme 3 gün boyunca komple yasaklandı! Uymayana hapis ve para cezası duyuruldu

Orman yangınları, özellikle Türkiye'nin pek çok bölgesinde sıkça rastlanan bir doğal afettir. Bu sene Türkiye, peş peşe yaşanan orman yangınlarıyla mücadele etti. Bu mücadele sırasında, halkın bilinçlendirilmesi ve uygun davranış biçimlerinin benimsenmesi büyük bir önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 17:34 Güncelleme 28 Ekim 2023, 17:34
O şehirler için flaş gelişme 3 gün boyunca komple yasaklandı! Uymayana hapis ve para cezası duyuruldu 1

Havaların yeniden ısınmasıyla birlikte, piknik ve doğa aktivitelerinin artış gösterdiği bu dönemde, orman yangını riskine karşı vatandaşların daha bilinçli ve dikkatli olmaları bekleniyor. Orman yangını riskinin arttığı bu dönemlerde, İçişleri Bakanlığı'nın bazı şehirlerde aldığı yasak kararları vatandaşların güvenliği için büyük bir önem taşıyor.

O şehirler için flaş gelişme 3 gün boyunca komple yasaklandı! Uymayana hapis ve para cezası duyuruldu 2

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması ve Yasaklanan İller

İçişleri Bakanlığı, özellikle orman yangını riskinin yüksek olduğu illerde bazı önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında, yangın riski taşıyan bölgelerde ormana girişler ve ormanda ateş yakma eylemleri yasaklandı. Bu yasaklar, bazı şehirlerde Ekim ayına kadar uzatıldı. Bu şehirlerde, ormanda piknik yapmak ya da mangal yakmak isteyen vatandaşları para ve hapis cezası bekliyor.

O şehirler için flaş gelişme 3 gün boyunca komple yasaklandı! Uymayana hapis ve para cezası duyuruldu 3

Ayrıca, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün, nişan gibi organizasyonlarda havai fişek ya da dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması da yasak kapsamında. Yasaklanan iller ve tarihleri şu şekildedir:

Manisa, Aydın, Tunceli, Kütahya, Muğla, İzmir, Samsun, Antalya, Hatay ve Denizli.

Bu illerde ormana girişler ve ormanda ateş yakma eylemleri belirtilen tarihler arasında kesinlikle yasak.

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