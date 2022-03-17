Berat Kandili camiye ne zaman gidilir? Berat Kandili 2022 namazı saat kaçta? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili, bu sene 17 Mart Perşembe (bugün) idrak edilecek. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini önermiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şekli hiçbir kaynakta yer almamaktadır.

İslam dinine mensup kişiler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ya da nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidir.

Peygamber efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması önerilmektedir.

100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir: "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.