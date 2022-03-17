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    • Yaşam
    • 17.03.2022 17:41
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    • 17.03.2022 17:41
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    Berat Kandili camiye ne zaman gidilir? Berat Kandili 2022 namazı saat kaçta? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

    Berat Kandili mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde 14. günde idrak ediliyor. Bu yıl 17 Mart perşembe gününe denk gelen Berat Kandili'nde oruçlar tutuldu, sırada dualar ve namazlar var. Kandil gecesi namazını camide kılmak isteyenler Berat Kandili camiye ne zaman gidilir? sorusuna yanıt arıyor. Peki Berat Kandili 2022 namazı saat kaçta? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? İşte yanıtları...

    Berat Kandili camiye ne zaman gidilir?

    İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Kırılan kalplerin onarıldığı, dargınlıkların son bulduğu, kin gibi duyguların aşıldığı gün olarak bilinen Berat Kandili gecesinde eller duaya, gönüller de semaya açılır. 2022 yılında 17 Mart Perşembe eda edilen bu önemli günde namaz kılmak isteyenler Diyanet namaz saatini araştırıyor. Peki Berat Kandili camiye ne zaman gidilir? Berat Kandili 2022 namazı saat kaçta? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

    BERAT KANDİLİ CAMİYE NE ZAMAN GİDİLİR?

    Berat Kandili namazını kılmak isteyenler müslümanlar akşam namazıyla birlikte ibadetlerini yerine getirmeye başlayabilir. Diyanet ezan saatleri şöyle;

    👉17 Mart Perşembe İstanbul akşam ezanı: 19.19

    👉17 Mart Perşembe Ankara akşam ezanı: 19.04

    👉17 Mart Perşembe İzmir akşam ezanı: 19.27

    👉17 Mart Perşembe Bursa akşam ezanı: 19.19

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    BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Berat Kandili, bu sene 17 Mart Perşembe (bugün) idrak edilecek. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini önermiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şekli hiçbir kaynakta yer almamaktadır.

    İslam dinine mensup kişiler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ya da nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidir.

    Peygamber efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması önerilmektedir.

    100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir: "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

    100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

        Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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