❌BERAT GECESİ AFFEDİLMEYECEK 7 KİŞİ! Berat Kandili’nde affedilmeyecek günahlar neler? 🤲🏻Bu gece kimler affedilecek?

📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

➡ Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

➡ Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.