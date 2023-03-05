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    • Haberler
    • 05.03.2023 15:55
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    • 05.03.2023 15:55
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    Peygamberimizin tövbe duası... Berat gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Berat gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Peygamberimizin tövbe duası sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te kandil günleri büyük öneme sahip ve bugün Berat Kandili idrak ediliyor, dua ve tevbe günü olarak bilinen bu özel günde tövbenin nasıl edileceği merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler..

    takvim.com.tr
    Berat gecesi nasıl tövbe edilir?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Berat gecesi nasıl tövbe edilir sorusuna yanıt arar oldu. Bugün 6 Mart Berat Kandili idrak ediliyor ve dualar ve tevbeler için eller semaya yükselecek. Faziletleri oldukça büyük olan bu özel gecede nasıl tevbe edeceğini bilemeyen ve hangi duanın okunması gerektiğini öğrenmek isteyenler detaylı bilgi araştırmasına başladı. Peki övbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? Peygamberimizin tövbe duası hangisiydi?

    TÖVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

    "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

    "Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN TÖVBE DUASI

        Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

        Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

        Tövbe ve istiğfarda bulunacaksanız en üstün ve faziletli duadır. Peygamber Efendimizin, Seyyidül İstiğfar duasının fazileti ve önemi üzerinde durmuştur. İsiğfarı en iyi şekilde yapmak istiyorsanız yukarıdaki şeklinde dua etmenizi buyurmuştur.

        Kısaca bu duanın meali şöyledir; "Ya Rabbi! İşlediğim bütün günahlarımı itiraf edip, tevbe ve istiğfar ederim. Nimetlerinin şükründen acizim. Beni affet, mağfiret eyle."

        Seyyidül istiğfar haricinde de tövbe duası bulunuyor. Kısa olarak okuyacağınız gibi uzun olarak okunan tevbe duası da bulunuyor. En çok bilinen ve okunan dua şöyledir:

        "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.".

        İsterseniz bu uzun tövbe duasının yerine, bu duanın ilk cümlesini de okuyabilirsiniz. Tevbe duasının yanı sıra Kuran'de bulunan Tevbe suresi de vardır. Namazlarınızda ve dualarınızda bu süreyi de sık sık okuyabilirsiniz.

        Peygamber Efendimizden nakledildiğine göre; " kim Tevbe suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde ona şefaatçi olacağı" buyrulmuştur. Tevbe suresini okuyan kişi, münafıklıktan uzak durur, melekler, o kişiye ölene kadar istiğfarda bulunurlar.

        Seyyidül İstiğfar Türkçe Anlamı ve Meali

        Diğer dualar gibi, tevbe-istiğfar duası da Arapça yazılmıştır. Fakat duanızı mutlaka Arapça okuyacak ve söyleyeceksiniz diye bir şart bulunmuyor. Duanızı Türkçe de yapabilirsiniz.

        "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)"

        Duayı Arapça söylemekte zorluk çekiyorsanız veya yanlış yapmaktan korkuyorsanız, Türkçe mealini okuyabilirsiniz. Bir kağıda yazıp ya da cep telefonunuza indirip, istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Peygamberimizin tövbe duası... Berat gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
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