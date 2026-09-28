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Grubumuzda nefes kesen maç! 3 puan 88. dakikada geldi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Brüksel'deki karşılaşmada uzun süre eşitlik bozulmazken, konuk ekibe 3 puanı getiren golü 88. dakikada Michael Olise kaydetti. İşte A Spor'dan yayınlanan maçta atılan tek gol...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 18:18 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:06
Grubumuzda nefes kesen maç! 3 puan 88. dakikada geldi

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Brüksel'deki Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üstünlüğünü ele geçiremedi ve devre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Fransa topa daha fazla sahip olurken Belçika savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Diego Moreira 42. dakikada sarı kart görürken, iki takım da yakaladığı fırsatlardan sonuç çıkaramadı.

OLISE 88'DE SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin son bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken Fransa aradığı golü 88. dakikada buldu. Rayan Cherki'nin asistinde Michael Olise, topu ağlara göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Belçika beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FRANSA 6 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ikinci karşılaşmayı da kazanarak 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Belçika ise 3 puanda kaldı.

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FRANSA RESMİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Belçika ile Fransa arasındaki rekabet uzun yıllara dayanıyor. İki ülke bugüne kadar 16 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fransa bu karşılaşmaların 10'unu kazanırken Belçika 3 kez galip geldi. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Fransızlar resmi maçlarda 33 gol atarken Belçika 18 gol kaydetti.

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BELÇİKA'NIN SON RESMİ GALİBİYETİ 1981'DE

Belçika'nın Fransa karşısındaki son resmi galibiyeti 9 Eylül 1981'de geldi. Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazandı.
Bu maçın ardından iki ekip arasında oynanan resmi karşılaşmalarda Belçika galibiyet elde edemedi.

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MİLLİ TAKIMIMIZ KONUK OLACAK

Belçika, Fransa karşılaşmasının ardından gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Mark van Bommel'in ekibi daha sonra 5 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da Türkiye'ye konuk olacak, grup aşamasını 15 Kasım'da İtalya'yı ağırlayarak tamamlayacak.

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HOROZLAR İTALYA'YI AĞIRLAYACAK

Fransa, üçüncü hafta karşılaşmasında 2 Ekim'de İtalya'yı konuk edecek. Zinedine Zidane'ın öğrencileri 5 Ekim'de Belçika'yı ağırlayacak. Fransa, kasım ayında 12 Kasım'da İtalya deplasmanına çıkacak ve grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da Türkiye'ye karşı oynayacak.

Fransa bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacakFransa bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacak

BELÇİKA

Kaleciler: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser.

Savunma: Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne.

Orta saha: Romeo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin.

Forvet: Romelu Lukaku, Mika Godts, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo.

Belçika ile Fransa 3 puan savaşındaBelçika ile Fransa 3 puan savaşında

FRANSA

Kaleciler: Guillaume Restes, Mike Maignan, Jean Butez.

Savunma: Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Jeremy Jacquet.

Orta saha: Eduardo Camavinga, Manu Kone, Rayan Cherki, Michael Olise, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha.

Forvet: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Desire Doue.

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