UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Brüksel'deki Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üstünlüğünü ele geçiremedi ve devre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Fransa topa daha fazla sahip olurken Belçika savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Diego Moreira 42. dakikada sarı kart görürken, iki takım da yakaladığı fırsatlardan sonuç çıkaramadı.

OLISE 88'DE SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin son bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken Fransa aradığı golü 88. dakikada buldu. Rayan Cherki'nin asistinde Michael Olise, topu ağlara göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Belçika beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FRANSA 6 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ikinci karşılaşmayı da kazanarak 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Belçika ise 3 puanda kaldı.