Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle İtalya karşısında forma giymesi beklenmiyor.
İtalya'nın aday kadrosu
Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)
Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)
Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)
Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)
Türkiye-İtalya karşılaşması Bursa'da saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış Alper.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Frattesi, Tonali, Kean, Cambiaghi, Esposito.