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Montella'dan kaleci kararı! Türkiye'nin İtalya maçı muhtemel 11'i

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656. karşılaşmasına çıkacak. Fransa yenilgisinin ardından ilk galibiyetini arayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı 38. kez Türkiye'nin başında sahaya çıkacak. Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Zorlu randevu öncesi İtalyan teknik adam kadrosunu şekillendirdi. İşte Türkiye - İtalya maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 01:05 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 01:06
Montella’dan kaleci kararı! Türkiye’nin İtalya maçı muhtemel 11’i

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103 yıllık tarihinde bugüne kadar 655 karşılaşmaya çıkan Türkiye, bu mücadelelerin 366'sını resmi, 289'unu ise özel maçlarda oynadı. Ay-yıldızlılar, geride kalan müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken 151 kez berabere kaldı ve 244 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, rakip fileleri 906 kez havalandırırken kalesinde 933 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki 656. mücadelesine çıkacak.A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki 656. mücadelesine çıkacak.

93 FARKLI ÜLKEYE KARŞI MÜCADELE ETTİ

A Milli Takım, bugüne kadar 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşılaştı. Türkiye, 655 karşılaşmasının 565'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika ve 4'ünü Okyanusya temsilcileriyle oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 282'sine Türkiye'de, 279'una deplasmanda ve 94'üne tarafsız sahada çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bugüne kadar oynadığı 655 karşılaşmada 260 galibiyet elde etti.Ay-yıldızlı ekip, bugüne kadar oynadığı 655 karşılaşmada 260 galibiyet elde etti.

TEK HÜKMEN GALİBİYET YUNANİSTAN'A KARŞI

Türkiye'nin milli maç tarihindeki tek hükmen galibiyeti, Yunanistan karşısında geldi. 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve golsüz sona eren özel karşılaşma, Yunanistan'ın kurallara aykırı futbolcu oynatması nedeniyle FIFA tarafından 3-0 Türkiye lehine tescil edildi.
21 Mayıs 2014'te Kosova karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet ise rakibin o tarihte FIFA ve UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmi milli maç istatistiklerine dahil edilmedi.

Türkiye, milli maç tarihinde 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet yaşadı.Türkiye, milli maç tarihinde 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet yaşadı.

MONTELLA ÜLKESİ İTALYA ÖNÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında özel bir mücadeleye çıkacak. İtalyan teknik adam, kendi ülkesine karşı Türkiye'nin galibiyeti için saha kenarında görev yapacak. Montella, daha önce bu karşılaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada bütün enerjisini Türkiye'nin başarısı için harcayacağını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söylemişti.

A Milli Takım, bugüne kadar karşılaştığı 93 farklı ülkenin milli takımıyla toplam 655 maç oynadı.A Milli Takım, bugüne kadar karşılaştığı 93 farklı ülkenin milli takımıyla toplam 655 maç oynadı.

MONTELLA İLE 38. KARŞILAŞMA

Türkiye, Vincenzo Montella yönetimindeki 38. maçına İtalya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, deneyimli teknik adamla bugüne kadar oynadığı 37 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Milli takımımız, bu süreçte 64 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 38. karşılaşmasına ülkesi İtalya'ya karşı çıkacak.Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 38. karşılaşmasına ülkesi İtalya'ya karşı çıkacak.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlığı teknik heyetin gündeminde bulunuyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Fransa karşısında görev yapamayan milli futbolcu, 26 Eylül'deki antrenmanda da fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Orkun'un İtalya karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor.

Montella yönetimindeki Türkiye, geride kalan 37 maçında 21 galibiyet elde etti.Montella yönetimindeki Türkiye, geride kalan 37 maçında 21 galibiyet elde etti.

İTALYA'DA MANCINI DÖNEMİ

Son üç Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da teknik direktörlük görevine temmuz ayında Roberto Mancini getirildi.
Mancini yönetimindeki ilk resmi karşılaşmasında Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya, Türkiye deplasmanında UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Fransa karşısında 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında ilk Uluslar Ligi galibiyetini hedefliyor.Fransa karşısında 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında ilk Uluslar Ligi galibiyetini hedefliyor.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle İtalya karşısında forma giymesi beklenmiyor.Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle İtalya karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İtalya'nın aday kadrosu

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)

Türkiye-İtalya karşılaşması Bursa'da saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.Türkiye-İtalya karşılaşması Bursa'da saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış Alper.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Frattesi, Tonali, Kean, Cambiaghi, Esposito.

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