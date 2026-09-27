Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK bildirimi sonrası Melis Sandal için tedbir kararı değişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Sandal hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de öğrenilmişti.
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Melis Sandal hakkındaki mal varlığı tedbiri kaldırıldı
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi. Sandal hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilmiş, mal varlıkları hakkında da tedbir kararı uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de iddia edilmişti.
Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı "fon krizi" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
MAL VARLIĞI TEDBİRİ KALDIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, haklarında mal varlığı tedbiri uygulanan isimlere ilişkin yeni kararlar verildi.
Bu kapsamda Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi.
Melis Sandal hakkında daha önce verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin ise yeni bir karar bilgisi paylaşılmadı.
11 MİLYAR 126 MİLYON TL
Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürüldü. Söz konusu para çekme işlemine ilişkin iddialarla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor.
BABASININ MAL VARLIĞINA DA TEDBİR KONULMUŞTU
Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.