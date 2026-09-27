Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

11 MİLYAR 126 MİLYON TL

Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürüldü. Söz konusu para çekme işlemine ilişkin iddialarla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor.