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Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK bildirimi sonrası Melis Sandal için tedbir kararı değişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Sandal hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de öğrenilmişti.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK bildirimi sonrası Melis Sandal için tedbir kararı değişti

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Melis Sandal hakkındaki mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi. Sandal hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilmiş, mal varlıkları hakkında da tedbir kararı uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de iddia edilmişti.

Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı "fon krizi" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mustafa Sandal (Fotoğraflar: Sosyal medya)Mustafa Sandal (Fotoğraflar: Sosyal medya)

MAL VARLIĞI TEDBİRİ KALDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, haklarında mal varlığı tedbiri uygulanan isimlere ilişkin yeni kararlar verildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK bildirimi sonrası Melis Sandal için tedbir kararı değişti-3

Bu kapsamda Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında uygulanan mal varlığı tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi.

Melis Sandal hakkında daha önce verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin ise yeni bir karar bilgisi paylaşılmadı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis SütşurupMustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

11 MİLYAR 126 MİLYON TL

Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürüldü. Söz konusu para çekme işlemine ilişkin iddialarla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor.

Cihan Sütşurup Cihan Sütşurup

BABASININ MAL VARLIĞINA DA TEDBİR KONULMUŞTU

Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.

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