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İrlanda'dan İsrail'e tarihi protesto: Başlar önde el sıkışmak ve temas yok

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda arasında oynanan karşılaşmaya İrlandalı futbolcuların protestoları damga vurdu. Konuk takımın oyuncuları, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğip rakipleriyle tokalaşmayı reddetti. İrlanda'nın üçüncü golünü atan Jack Moylan ise gol sevincinde kolundaki siyah bandı çıkararak öptü.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 23:24 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 00:23
İrlanda’dan İsrail’e tarihi protesto: Başlar önde el sıkışmak ve temas yok

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un ikinci maçında İsrail ile İrlanda, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarafsız sahada oynanan mücadele, İrlandalı futbolcuların maç öncesinde ve karşılaşma sırasında gerçekleştirdiği protestolara sahne oldu.

Gazze'deki gelişmeler nedeniyle İsrail karşılaşmalarının boykot edilmesi yönünde çağrılarla karşılaşan İrlanda Milli Takımı, futbolcular arasında yapılan oylamanın ardından sahaya çıkma kararı aldı. Ancak oyuncular, maç öncesi seremoniye katılmayarak ve sahaya siyah kol bantlarıyla çıkarak tepkilerini gösterdi.

İSRAİL MİLLİ MARŞINDA BAŞLARINI ÖNE EĞDİLER
İrlandalı futbolcular, maç öncesinde İsrail milli marşının çalındığı sırada topluca başlarını öne eğdi. Seremoninin tokalaşma ve flama alışverişi bölümlerine katılmayan oyuncular, İsrailli futbolcularla temas kurmadı. İrlanda'nın kaptanı Dara O'Shea da para atışı sırasında İsrail'in kaptanı Manor Solomon ile tokalaşmadı.

MOYLAN GOLÜN ARDINDAN SİYAH BANDI ÖPTÜ
İrlanda'nın üçüncü golünü kaydeden Jack Moylan, gol sevincinde de dikkat çeken bir harekete imza attı. Karşılaşmanın 25. dakikasında fileleri havalandıran Moylan, kolundaki siyah bandı çıkarıp öptükten sonra havaya kaldırdı. İrlandalı futbolcunun hareketi, tribünlerdeki bazı İsrailli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), oyuncuların siyah kol bantlarını Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden herkesi anmak amacıyla taktığını açıkladı.

BAZUNU İSRAİL MAÇINDA OYNAMAYI REDDETTİ
Bazunu, İsrail'e karşı oynanacak iki karşılaşmada da görev almak istemediğini açıklayarak bu maçların kadrosundan çekildi. İrlandalı kalecinin 1 Ekim'deki Avusturya karşılaşmasında ise görev almaya hazır olduğu öğrenildi. Masum insanların öldürülmesine karşı olduğunu söyleyen Bazunu, kararının İsrail halkına veya Yahudi toplumuna yönelik olmadığını, bölgede yaşanan olaylara karşı kişisel tutumundan kaynaklandığını açıkladı. İrlandalı kaleci, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak takım arkadaşlarına başarı diledi.

FUTBOLCULAR ARASINDA OYLAMA YAPILDI
Bazunu'nun kadrodan ayrılmasının ardından İrlanda Milli Takımı'nda futbolcular, teknik heyet ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık dört saat süren görüşmeler gerçekleştirildi. FAI, boykot halinde karşılaşmaların hükmen kaybedilmesi ve disiplin yaptırımlarıyla karşılaşılması risklerini dikkate alarak maçlara çıkma kararını korudu. Federasyon, olası yaptırımların İrlanda futbolu üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. David Courell ise UEFA'nın İrlanda'nın EURO 2028'e ortak ev sahipliği yapma hakkına yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını açıkladı.

İRLANDA FUTBOLUNDA FİLİSTİN'E DESTEK YENİ DEĞİL
İrlandalı futbolcuların Filistin'e yönelik desteği daha önce de gündeme gelmişti. Eski milli futbolcu Joey O'Brien, Haziran 2024'te Shelbourne'da antrenörlük yaptığı dönemde Galway United karşılaşmasının ardından üzerinde İrlandaca "Filistin'e özgürlük" yazan tişörtle röportaja katılmıştı.
Filistinlilerin yaşadıklarını gündemde tutmak istediğini açıklayan O'Brien, Şubat 2026'da da desteğini yineledi. Shelbourne Teknik Direktörü, İrlanda'nın İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının boykot edilmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı.

163 SPORCUDAN BOYKOT ÇAĞRISI
İrlanda Milli Takımı'nın İsrail karşılaşmalarına çıkma kararı, ülkenin spor camiasında da tartışmalara neden oldu. Irish Sport for Palestine tarafından 21 Eylül'de yayımlanan ve aralarında eski milli futbolcu Louise Quinn ile olimpik atlet Ciara Mageean'ın da bulunduğu 163 sporcunun imzaladığı açık mektupta, İrlanda Milli Takımı'na İsrail karşılaşmalarını boykot etmesi çağrısı yapıldı.

İrlanda Futbol Federasyonu da 8 Kasım 2025'te düzenlenen olağanüstü genel kurulunda İsrail Futbol Federasyonunun UEFA organizasyonlarından uzaklaştırılması için resmi başvuru yapılmasını 74 kabul, 7 ret ve 2 çekimser oyla kabul etmişti. FAI, maçların boykot edilmesi halinde karşılaşmaların hükmen kaybedilmesi ve disiplin yaptırımlarıyla karşılaşılması risklerini dikkate alarak İsrail karşılaşmalarına çıkma kararını korudu. Federasyonun değerlendirmelerinde İrlanda'nın EURO 2028'e ortak ev sahipliği yapacak ülkeler arasında bulunması da etkili oldu.

İSRAİL FUTBOL FEDERASYONUNDAN TEPKİ
İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un İsrail ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Gazze konusunda yaptığı açıklamalar, İsrail Futbol Federasyonunun tepkisini çekti.

İsrail Futbol Federasyonu, Hallgrimsson'un sözlerini eleştirirken spor ile siyasetin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini savundu.

İsrail Futbol Federasyonu İletişim Sorumlusu Shlomi Barzel, İrlanda'nın karşılaşmaya çıkma kararının ardından yaptığı açıklamada futbolun kazandığını söyledi. Barzel, Hallgrimsson'a yönelik daha önce kullandığı cehalet ve ikiyüzlülük suçlamalarını korurken aptallık suçlamasını geri çekti. Ancak federasyonun önceki açıklaması için özür dilemedi.

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