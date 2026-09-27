BAZUNU İSRAİL MAÇINDA OYNAMAYI REDDETTİ Bazunu, İsrail 'e karşı oynanacak iki karşılaşmada da görev almak istemediğini açıklayarak bu maçların kadrosundan çekildi. İrlanda lı kalecinin 1 Ekim'deki Avusturya karşılaşmasında ise görev almaya hazır olduğu öğrenildi. Masum insanların öldürülmesine karşı olduğunu söyleyen Bazunu, kararının İsrail halkına veya Yahudi toplumuna yönelik olmadığını, bölgede yaşanan olaylara karşı kişisel tutumundan kaynaklandığını açıkladı. İrlandalı kaleci, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak takım arkadaşlarına başarı diledi.

FUTBOLCULAR ARASINDA OYLAMA YAPILDI Bazunu'nun kadrodan ayrılmasının ardından İrlanda Milli Takımı'nda futbolcular, teknik heyet ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık dört saat süren görüşmeler gerçekleştirildi. FAI, boykot halinde karşılaşmaların hükmen kaybedilmesi ve disiplin yaptırımlarıyla karşılaşılması risklerini dikkate alarak maçlara çıkma kararını korudu. Federasyon, olası yaptırımların İrlanda futbolu üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. David Courell ise UEFA'nın İrlanda'nın EURO 2028'e ortak ev sahipliği yapma hakkına yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını açıkladı.

İRLANDA FUTBOLUNDA FİLİSTİN'E DESTEK YENİ DEĞİL İrlanda lı futbolcuların Filistin'e yönelik desteği daha önce de gündeme gelmişti. Eski milli futbolcu Joey O'Brien, Haziran 2024'te Shelbourne'da antrenörlük yaptığı dönemde Galway United karşılaşmasının ardından üzerinde İrlandaca "Filistin'e özgürlük" yazan tişörtle röportaja katılmıştı. Filistinlilerin yaşadıklarını gündemde tutmak istediğini açıklayan O'Brien, Şubat 2026'da da desteğini yineledi. Shelbourne Teknik Direktörü, İrlanda'nın İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının boykot edilmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı.

163 SPORCUDAN BOYKOT ÇAĞRISI

İrlanda Milli Takımı'nın İsrail karşılaşmalarına çıkma kararı, ülkenin spor camiasında da tartışmalara neden oldu. Irish Sport for Palestine tarafından 21 Eylül'de yayımlanan ve aralarında eski milli futbolcu Louise Quinn ile olimpik atlet Ciara Mageean'ın da bulunduğu 163 sporcunun imzaladığı açık mektupta, İrlanda Milli Takımı'na İsrail karşılaşmalarını boykot etmesi çağrısı yapıldı.

İrlanda Futbol Federasyonu da 8 Kasım 2025'te düzenlenen olağanüstü genel kurulunda İsrail Futbol Federasyonunun UEFA organizasyonlarından uzaklaştırılması için resmi başvuru yapılmasını 74 kabul, 7 ret ve 2 çekimser oyla kabul etmişti. FAI, maçların boykot edilmesi halinde karşılaşmaların hükmen kaybedilmesi ve disiplin yaptırımlarıyla karşılaşılması risklerini dikkate alarak İsrail karşılaşmalarına çıkma kararını korudu. Federasyonun değerlendirmelerinde İrlanda'nın EURO 2028'e ortak ev sahipliği yapacak ülkeler arasında bulunması da etkili oldu.