UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. İlk maçında Galler'i 1-0 mağlup eden Portekiz, Norveç deplasmanından da galibiyetle ayrılarak grupta ikide iki yaptı. Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya başlayan Norveç ise ilk yenilgisini aldı.
JOAO FELIX PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Portekiz, 17. dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 öne geçti. Pedro Neto'nun pasında topla buluşan yıldız futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Norveç, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golü için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Portekiz, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
HAALAND BERABERLİĞİ GETİRDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle beraberliği yakaladı. Patrick Berg'in pasında topla buluşan yıldız santrfor, yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
GONCALO RAMOS SAHNEYE ÇIKTI
Portekiz'in beraberlik golüne yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 54. dakikada Goncalo Ramos'un golüyle yeniden öne geçti. Norveç, kalan dakikalarda beraberliği yakalamak için hücumlarını sıklaştırdı. Ev sahibi ekibin baskısına rağmen Portekiz, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
PORTEKİZ İKİDE İKİ YAPTI
Galler'in ardından Norveç'i de mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı. Norveç ise 3 puanda kaldı.
GOLLER
NORVEÇ 0-1 PORTEKİZ
NORVEÇ 1-1 PORTEKİZ
NORVEÇ 1-2 PORTEKİZ
Cristiano Ronaldo maça yedek başladı
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Norveç ile Portekiz arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
8' Portekiz'in iki şutu engellendi
Portekiz, Ruben Dias'ın pasında Pedro Neto ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Neto'nun şutu Norveç savunmasından döndü.
Atağın devamında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Joao Felix'in sol ayağıyla yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.
10' Nusa'nın şutu savunmadan döndü
Norveç, Patrick Berg'in pasında etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Antonio Nusa, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Portekiz savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
12' Joao Neves kafayla yokladı
Portekiz, Francisco Conceicao'nun ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Joao Neves'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13' Costa, Haaland'a geçit vermedi
Norveç, Martin Odegaard'ın pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Erling Haaland, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Diogo Costa sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.
14' Berg fırsatı değerlendiremedi
Norveç, kazandığı köşe vuruşunun ardından etkili geldi. Martin Odegaard'ın ortasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Patrick Berg, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
16' Ryerson sarı kart gördü
Norveç'te Julian Ryerson, Francisco Conceicao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
17' GOL | Norveç 0-1 Portekiz
Portekiz, Joao Felix'in golüyle öne geçti. Pedro Neto'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Felix, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
19' Ruben Dias iki fırsatı değerlendiremedi
Portekiz, köşe vuruşlarının ardından üst üste iki gol fırsatı yakaladı. Francisco Conceicao'nun ortasında ceza sahasında yükselen Ruben Dias'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.
Pozisyonun devamında kazanılan kornerde Pedro Neto'nun ortasına bir kez daha Dias yükseldi. Portekizli savunmacının yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda da meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
20' Norveç serbest vuruş kazandı
Portekiz'de Joao Cancelo, Antonio Nusa'ya faul yaptı. Norveç sol kanattan serbest vuruş kazandı.
22' Heggem kaleyi bulamadı
Norveç, duran topun ardından gole yaklaştı. Kristoffer Ajer'in kafayla indirdiği topa ceza sahasında sağ ayağıyla vuran Torbjorn Heggem, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
24' Norveç üst üste fırsatlar yakaladı
Norveç beraberlik golü için baskısını artırdı. Ceza sahasında Erling Haaland'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş Portekiz savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Sander Berge'nin ceza sahasından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı. Andreas Schjelderup'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş da sağ direğin yanından dışarı gitti.
26' Portekiz köşe vuruşu kazandı
Portekiz'in geliştirdiği atakta Fredrik Aursnes'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.
29' Odegaard'ın şutu engellendi
Norveç, Martin Odegaard ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan yıldız futbolcunun şutu Portekiz savunmasından döndü.
31' Heggem kafayla yokladı
Norveç, Martin Odegaard'ın kullandığı köşe vuruşuyla gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Torbjorn Heggem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
32' Conceicao gole yaklaştı
Portekiz, Joao Cancelo'nun pasında etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Francisco Conceicao, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından az farkla auta gönderdi.
34' Nyland gole izin vermedi
Portekiz, Joao Neves'in pasında ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Joao Felix'in vuruşunda kaleci Orjan Nyland sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.
35' Costa'dan müthiş kurtarış
Norveç beraberlik golüne çok yaklaştı. Antonio Nusa'nın ceza sahasına gönderdiği ortada yükselen Erling Haaland, kafa vuruşunu yaptı.
Kaleci Diogo Costa, sağ üst köşeye yönelen topu kurtararak kornere çeldi.
38' Haaland'ın kafası auta çıktı
Norveç, Fredrik Aursnes'in ortasında bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında yükselen Erling Haaland'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.
40' Odegaard serbest vuruş kazandı
Portekiz'de Goncalo Ramos, Martin Odegaard'a faul yaptı. Norveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
41' Berge'nin şutu engellendi
Norveç, Torbjorn Heggem'in kafayla indirdiği topun ardından etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Sander Berge, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Portekiz savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.
45' Nusa'nın şutu savunmadan döndü
Norveç, Martin Odegaard'ın pasında Antonio Nusa ile gol aradı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Nusa'nın vuruşu Portekiz savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Ruben Dias'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
45+1' Conceicao sakatlık yaşadı
Portekiz'de Francisco Conceicao'nun sakatlık yaşamasının ardından oyun kısa süre durdu. Tedavisinin tamamlanmasıyla mücadele yeniden başladı.
45+3' Berge mutlak fırsatı kaçırdı
Norveç, köşe vuruşunun ardından beraberlik golüne çok yaklaştı. Julian Ryerson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde yükselen Sander Berge, çok yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
45+4' Costa, Haaland'a geçit vermedi
Norveç, ilk yarının son anlarında bir kez daha gole yaklaştı. Antonio Nusa'nın ortasında ceza sahasında yükselen Erling Haaland'ın kafa vuruşunda kaleci Diogo Costa üst köşeye yönelen topu kurtardı.
İlk yarı sonucu | Norveç 0-1 Portekiz
Norveç ile Portekiz arasındaki mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Portekiz'e üstünlüğü getiren golü 17. dakikada Pedro Neto'nun asistinde Joao Felix attı.
Norveç, özellikle Erling Haaland ile önemli fırsatlar yakalarken kaleci Diogo Costa yaptığı kritik kurtarışlarla Portekiz'in üstünlüğünü korumasını sağladı.
Goncalo Ramos Portekiz'in 2. golünü attı
46' İkinci yarı başladı
Norveç ile Portekiz arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk 45 dakikayı Joao Felix'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Portekiz, üstünlüğünü korumak için sahaya çıktı.
47' Aursnes sarı kart gördü
Norveç'te Fredrik Aursnes, Joao Felix'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Portekiz kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
49' Palhinha sarı kart gördü
Portekiz'de Joao Palhinha, Julian Ryerson'a yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü. Norveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
51' GOL | Norveç 1-1 Portekiz
Norveç, Erling Haaland'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta Martin Odegaard'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Diogo Costa kurtardı.
Duran topun devamında Patrick Berg'in pasıyla kale önünde topla buluşan Haaland, çok yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
54' GOL | Norveç 1-2 Portekiz
Portekiz, Goncalo Ramos'un golüyle yeniden öne geçti. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Portekizli golcü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
55' Portekiz'de oyuncu değişikliği
Portekiz'de Joao Neves oyundan çıkarken Vitinha mücadeleye dahil oldu.
56' Leao oyuna girdi
Portekiz Teknik Direktörü, Francisco Conceicao'nun yerine Rafael Leao'yu sahaya sürdü.
57' Portekiz üst üste fırsatlar yakaladı
Portekiz, Joao Felix'in pasında Rafael Leao ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından sağ ayağıyla şutunu çeken Leao'nun vuruşu Norveç savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Goncalo Ramos, ceza sahasında sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.
58' Portekiz'in golü VAR'dan döndü
Portekiz, Goncalo Ramos ile bir kez daha ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından Ramos'un ofsaytta olduğu tespit edildi.
Mücadele, Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğüyle devam etti.
62' Norveç serbest vuruş kazandı
Portekiz'de Goncalo Ramos, Kristoffer Ajer'e faul yaptı. Norveç sağ kanattan serbest vuruş kazandı.
65' Ajer sarı kart gördü
Norveç'te Kristoffer Ajer, Nuno Mendes'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Aynı dakikada sakatlık yaşayan Julian Ryerson nedeniyle oyun kısa süre durdu.
66' Ryerson sakatlanarak oyundan çıktı
Norveç'te sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Julian Ryerson'ın yerine Leo Ostigard oyuna girdi.
67' Veiga sarı kart gördü
Portekiz'de Renato Veiga, Erling Haaland'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
69' Norveç köşe vuruşu kazandı
Norveç'in geliştirdiği atakta Joao Cancelo'nun müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip beraberlik golü için köşe vuruşu kazandı.
72' Norveç'te oyuncu değişikliği
Norveç'te Patrick Berg oyundan çıkarken Oscar Bobb mücadeleye dahil oldu.
76' Portekiz'de iki sarı kart
Portekiz'de Vitinha sarı kart gördü. Aynı dakikada Joao Cancelo, Andreas Schjelderup'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
78' Costa'dan kritik kurtarış
Norveç beraberlik golüne çok yaklaştı. Antonio Nusa'nın savunma arkasına gönderdiği ara pasta kale alanının sol tarafında topla buluşan Andreas Schjelderup, sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Portekiz kalecisi Diogo Costa, sağ üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kurtararak gole izin vermedi.
80' Portekiz'de oyuncu değişikliği
Portekiz'de Joao Palhinha oyundan çıkarken Ruben Neves mücadeleye dahil oldu.
81' İki takımda da değişiklik
Norveç'te Antonio Nusa oyundan çıkarken Jorgen Strand Larsen mücadeleye dahil oldu. Portekiz'de ise Goncalo Ramos'un yerine Trincao oyuna girdi.
85' Nyland, Trincao'ya geçit vermedi
Portekiz, Joao Cancelo'nun pasında üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Trincao'nun şutunda kaleci Orjan Nyland sağına uzanarak topu kurtardı.
85' Haaland'ın şutu engellendi
Norveç, Oscar Bobb'un pasında Erling Haaland ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan golcü futbolcunun şutu Portekiz savunmasından döndü.
Atağın devamında Renato Veiga'nın müdahalesiyle top dışarı çıktı ve Norveç köşe vuruşu kazandı.
87' Portekiz'de son değişiklik
Portekiz'de Pedro Neto oyundan çıkarken Bernardo Silva mücadeleye dahil oldu. Aynı dakikada Ruben Dias sarı kart gördü.
88' Odegaard'ın şutu savunmadan döndü
Norveç beraberlik golü için baskısını artırdı. Andreas Schjelderup'un pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Martin Odegaard'ın vuruşunu Portekiz savunması engelledi.
90' Norveç serbest vuruş kazandı
Portekiz'de Bernardo Silva, Sander Berge'ye faul yaptı. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
90+1' Maçın sonuna 6 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
90+4' Bernardo Silva sarı kart gördü
Portekiz'de Bernardo Silva, Martin Odegaard'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
90+5' Haaland mutlak fırsatı kaçırdı
Norveç, uzatma dakikalarında beraberlik golüne çok yaklaştı. Ruben Neves'in müdahalesiyle kazanılan köşe vuruşunda Andreas Schjelderup, topu ceza sahasına gönderdi.
Kale önünde yükselen Erling Haaland, çok yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta çıktı.
Maç sonucu | Norveç 1-2 Portekiz
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Joao Felix'in 17. dakikada attığı golle önde tamamlayan konuk ekip karşısında Norveç, 51. dakikada Erling Haaland ile beraberliği yakaladı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Goncalo Ramos kaydetti. Ramos'un dört dakika sonra attığı bir diğer gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Norveç, son bölümde Andreas Schjelderup ve Erling Haaland ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Portekiz sahadan üç puanla ayrıldı.