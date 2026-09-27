UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. İlk maçında Galler'i 1-0 mağlup eden Portekiz, Norveç deplasmanından da galibiyetle ayrılarak grupta ikide iki yaptı. Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya başlayan Norveç ise ilk yenilgisini aldı.

JOAO FELIX PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Portekiz, 17. dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 öne geçti. Pedro Neto'nun pasında topla buluşan yıldız futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Norveç, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golü için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Portekiz, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

HAALAND BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle beraberliği yakaladı. Patrick Berg'in pasında topla buluşan yıldız santrfor, yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

GONCALO RAMOS SAHNEYE ÇIKTI

Portekiz'in beraberlik golüne yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 54. dakikada Goncalo Ramos'un golüyle yeniden öne geçti. Norveç, kalan dakikalarda beraberliği yakalamak için hücumlarını sıklaştırdı. Ev sahibi ekibin baskısına rağmen Portekiz, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

PORTEKİZ İKİDE İKİ YAPTI

Galler'in ardından Norveç'i de mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı. Norveç ise 3 puanda kaldı.

GOLLER

NORVEÇ 0-1 PORTEKİZ

NORVEÇ 1-1 PORTEKİZ

NORVEÇ 1-2 PORTEKİZ