Yeni partiyle yola çıkanların, kendi içlerindeki bir ilçe kongresini bile meydan muharebesine çevirmesi eski alışkanlıkları ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında toplanan isimler, kaos kültüründen vazgeçemediklerini bir kez daha kanıtladı.

Yeni Parti Odunpazarı ilçe seçiminde gerginlik. (Foto: İHA)

Eskişehir'de gerçekleştirilen Yeni Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde oylama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanan ilk sonuçlar partide hareketliliğe neden oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle Rahmi Çınar, sonuca itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Divan Başkanlığı, oyların yeniden sayılabileceğini bildirerek, salonda güvenliğin sağlanması adına yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin ise salonu boşaltmasını istedi.