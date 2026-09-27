Belgesel çekimleri gerçekleştiriyor.

"FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLAR DA BURAYI GÖRMEK İSTEYECEK"

Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Lauren Witzke de projedeki görevinin, buranın Nuh'un Gemisi olup olmadığını bilimsel olarak ortaya koyacak araştırmaları desteklemek olduğunu anlattı.

Mümkün olan en kapsamlı bilimsel çalışmayı yürütmek istediklerini ve alanda ileri düzey araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Witzke, "Nuh'un Gemisi hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden sadece Hristiyanların veya Müslümanların değil, farklı ülkelerden ve farklı inançlardan insanların da burayı görmek isteyeceğine inanıyorum." dedi.