Nuh'un Gemisi gizeminde yeni iz! Ağrı'daki radar taramalarında dikkat çeken boşluklara rastlandı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu iddia edilen alanda bilimsel çalışmalar sürüyor. Radar taramalarında koridor veya oda olabileceği değerlendirilen boşluklar tespit edilirken bölgedeki araştırmalar, İngiliz ve ABD’li ekiplerin hazırladığı uluslararası belgesellere de konu oluyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alanda yürütülen bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor.
Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığında bölge haritalarını oluşturmak amacıyla hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim insanları Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğu konusunda ortak bir sonuca ulaşamazken bölge, asırlardır gizemini korumaya devam ediyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, ABD'li araştırmacı Andrew Jones'un desteğiyle Nuh'un Gemisi'ne ilişkin araştırma projesi yürütülüyor.
Dünyaca ünlü maceracı ve televizyon programcısı Bear Grylls'ın ekibinin de aralarında bulunduğu İngiliz ve ABD'li üç ekip, bölgedeki bilimsel araştırmalara ilişkin belgesel çekimleri gerçekleştiriyor.
DOĞUBAYAZIT ULUSLARARASI YAPIMLARIN RADARINDA
Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı, yaptığı açıklamada Doğubayazıt'ın uluslararası bir belgesel yapımına ev sahipliği yapmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Bu tür yapımların bölgenin görsel zenginliğini dünya izleyicisiyle buluşturduğunu belirten Yardımcı, şöyle konuştu:
"İngiliz ve Amerikan ekiplerini Doğubayazıt'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası yapım standartlarına uygun, güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması için projenin hazırlık aşamasından çekim sürecine kadar çalışmalar yürüttük. Doğubayazıt'ın gelecekte daha fazla uluslararası belgesele ve sinema projesine ev sahipliği yapacağına inanıyorum."
ABD'li araştırmacı Jones ise üç farklı ekibin aynı dönemde bölgede çekim yapmasının önemine dikkati çekti.
"FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLAR DA BURAYI GÖRMEK İSTEYECEK"
Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Lauren Witzke de projedeki görevinin, buranın Nuh'un Gemisi olup olmadığını bilimsel olarak ortaya koyacak araştırmaları desteklemek olduğunu anlattı.
Mümkün olan en kapsamlı bilimsel çalışmayı yürütmek istediklerini ve alanda ileri düzey araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Witzke, "Nuh'un Gemisi hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden sadece Hristiyanların veya Müslümanların değil, farklı ülkelerden ve farklı inançlardan insanların da burayı görmek isteyeceğine inanıyorum." dedi.
RADAR TARAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Prof. Dr. Atila da çalışmalar kapsamında önce GPS noktalarının belirlendiğini ve alanın üç boyutlu haritalarının hazırlandığını, ardından radar taramalarının gerçekleştirildiğini ve elde edilen sonuçlara göre toprak numuneleri alınmaya başlandığını belirtti.
Radar verilerinde koridor veya oda olabilecek bazı boşlukların tespit edildiğini ifade eden Atila, sondaj ve toprak analizlerinin bu alanlarda yoğunlaştırıldığını söyledi.