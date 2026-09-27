İBB yine önlem almadı, megakent teslim oldu! İstanbul'da 6 gün sürecek yağmur kabusu
İBB yine sınıfta kaldı, megakent göle döndü. Meteoroloji'nin günlerdir süren uyarılarına rağmen CHP'li yönetimin hiçbir önlem almadığı İstanbul'u sel vurdu. Zincirlikuyu alt geçidi sular altında kalırken, sahipsiz bırakılan vatandaşlar yağmurdan korunmak için kafalarına poşet geçirdi. İstanbullunun yağmur esareti 6 gün daha sürecek.
Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine hiçbir önlem almadı.
Şiddetli sağanakla birlikte megakentin dökülen altyapısı bir kez daha iflas etti. Taksim'den Bayrampaşa'ya kadar yollar göle dönerken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
İSTANBUL SAĞANAK SONRASI FELÇ
Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, Taksim ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı.
ALT GEÇİDİ SU BASTI
Öte yandan, Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yol göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
BAYRAMPAŞA'DA FARKSIZ MANZARA
Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Bugün etkisini gösteren yağmurun, İstanbul'da 6 gün daha devam etmesi bekleniyor.