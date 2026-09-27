Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine hiçbir önlem almadı.

Şiddetli sağanakla birlikte megakentin dökülen altyapısı bir kez daha iflas etti. Taksim'den Bayrampaşa'ya kadar yollar göle dönerken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.