Joker hakkını kullandı. SEYİRCİNİN OYU KARARI BELİRLEDİ Oktay Kaynarca soruyu seyirciler için yeniden okudu ve "Tam Zamanı" bir kez daha stüdyoda çaldı. SEYİRCİ OYLAMASI Çelik %59 Güven Baran %33 Hakan Peker %8 Oyların yüzde 59'u Çelik'e, yüzde 33'ü Güven Baran'a, yüzde 8'i Hakan Peker'e gitti. Yarışmacı son kararını Çelik'ten yana kullandı. Kaynarca'nın yarışmacıya seyirciyi yönlendirip yönlendirmediğini sorması üzerine stüdyoda gülüşmeler oldu. Yarışmacı da seyircilerin kararını etkilemiş olabileceğini düşünerek endişelendi. ANONS GELDİ, ERKEN VEDA KAÇINILMAZ OLDU

Doğru cevap Güven Baran’dı. Yarışmacının son kararı yanlış çıktı. "Tam Zamanı" adlı şarkının doğru yorumcusu Güven Baran'dı. Oktay Kaynarca'nın Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali olmadığı yönündeki sözleri stüdyoda kahkahaya neden oldu. Yarışmacı, iki doğru yanıtın ardından seyirci jokerini kullandığı soruda elenerek yarışmaya veda etti.