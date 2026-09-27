Kim Milyoner Olmak İster? geri döndü! 1249. bölüm bu akşam 20.00’de ATV’de
Kim Milyoner Olmak İster? geri döndü! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelecek 1249. bölümün fragmanı haberimizde; yarışma bu akşam 20.00’de ATV’de. Geçen bölümde bir yarışmacı, seyirci jokerine rağmen sesli soruda elenmişti.
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, 1249. bölümüyle 27 Eylül 2026 Pazar saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın sunacağı yeni bölümün fragmanı da haberimizde yer alıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Bir önceki bölümde bir yarışmacı, seyirci jokerini kullanmasına rağmen sesli soruyu bilemeyince yarışmaya erken veda etti.Seyirci jokeri de kurtaramadı
"Tam Zamanı" adlı şarkının yorumcusunu bulmasının istendiği sesli soruda seçenekler Güven Baran, Hakan Peker, Serdar Ortaç ve Çelik'ti. Oktay Kaynarca, yarışmacıdan şarkıyı seslendiren kişiyi bulmasını istedi.
JOKERDEN ÖNCE İKİ DOĞRU CEVAP
Yarışmacı, sesli soruya gelene kadar ilk iki soruyu doğru yanıtladı.
ANNESİNİ ARAMAK İSTEDİ
Şarkıyı dinleyen yarışmacı, annesini arayabilseydi doğru cevabı bulabileceğini düşündüğünü söyledi. Seçenekler arasında kararsız kalınca seyirci jokerini kullandı.
SEYİRCİNİN OYU KARARI BELİRLEDİ
Oktay Kaynarca soruyu seyirciler için yeniden okudu ve "Tam Zamanı" bir kez daha stüdyoda çaldı.
Oyların yüzde 59'u Çelik'e, yüzde 33'ü Güven Baran'a, yüzde 8'i Hakan Peker'e gitti. Yarışmacı son kararını Çelik'ten yana kullandı.
Kaynarca'nın yarışmacıya seyirciyi yönlendirip yönlendirmediğini sorması üzerine stüdyoda gülüşmeler oldu. Yarışmacı da seyircilerin kararını etkilemiş olabileceğini düşünerek endişelendi.
ANONS GELDİ, ERKEN VEDA KAÇINILMAZ OLDU
Yarışmacının son kararı yanlış çıktı. "Tam Zamanı" adlı şarkının doğru yorumcusu Güven Baran'dı.
Oktay Kaynarca'nın Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali olmadığı yönündeki sözleri stüdyoda kahkahaya neden oldu. Yarışmacı, iki doğru yanıtın ardından seyirci jokerini kullandığı soruda elenerek yarışmaya veda etti.
YENİ BÖLÜMÜN FRAGMANI
Oktay Kaynarca'nın sunacağı yeni bölüm, 27 Eylül Pazar saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.
İşte Kim Milyoner Olmak İster? 1249. bölüm fragmanı:
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