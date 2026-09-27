Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Tuzla Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. Konuşmasına Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan Yılmaz, "Uzun yıllar Doğu, Güneydoğu'da terör hadisesi yaşandı. Terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne demokrasi istediğiniz kadar gelişir ne kalkınma olur. Niye gelişmez? Güvenliğin olmadığı yerde siz temel hak ve hürriyetlerinizi kullanabilir misiniz? Kendinizi rahatça ifade edebilir misiniz? Güvenliğin olmadığı yerde yatırım olur mu? Yatırım ortamı dediğimiz bir şey var. Kamu yatırımları yine olur. Devlet hani yapar, şartlar ne olursa olsun. Ama özel sektör yatırımları çok nazlıdır. Güvenliğin olmadığı yerde özel yatırım olmaz, yeterince olmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) İşte bu yüzden terörün en büyük maliyetini Doğu, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız ödedi. Canıyla ödedi maliyetini, kalkınmayla ödedi, demokratik ortamla ödedi. En büyük kayıp da insan kaybı. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize, şehit yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Onlar sayesinde biz bugün huzur içinde, birlik içindeyiz. Onu bir kenara koyuyorum, onun bir hesabı olmaz. Yani bir tane insanın canı her şeyden kıymetli. Cenab-ı Allah da ne diyor? 'Bir tane masum insanı katletmek bütün insanlığı katletmek gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak da bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir.' Bu bir ayet Kur'an-ı Kerim'de. Ama maalesef çok masum insanlar hayatını kaybettiler, çok acılar yaşandı." ifadelerini kullandı. MECLİS SÜRECİNE GENİŞ KATILIM VURGUSU Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı aynı zamanda huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak.' dedi. Bu, ana çerçevemizi oluşturuyor. Bu ana çerçeve içinde yine iki sene kadar önce Malazgirt'te ve 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanımız, 'İç cepheyi kuvvetlendirmemiz lazım.' dedi. Bu kavram önemli. Kurtuluş Savaşı döneminde bu kavram kullanılmış epeyce. Bunun nereden geldiğini bilirsek önemini daha iyi anlarız. Bu iç cepheyi güçlendirme vurgusu, ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin ezber bozan diyelim çıkışları ve bu konuda oluşturduğu yeni iklim, Terörsüz Türkiye sürecini de başlattı. Ve bir süre sonra bu bir devlet politikasına, projesine dönüşmüş oldu. Meclisimiz bu konuya sahiplendi. Bir grup hariç bütün partilerin bir araya gelmesiyle güzel bir çalışma yapıldı. Meclisimizden bir komisyon, biliyorsunuz bir rapor üretti. O raporun üzerine de bir kanun çıktı." diye konuştu.