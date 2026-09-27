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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta heyecan Sırbistan-Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Sırbistan, taraftarı önünde Hollanda karşısında galibiyet arıyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Hollanda ise deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. ASpor CANLI YAYIN CANLI YAYIN Sırbistan - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. SIRBİSTAN'I ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR Sırbistan, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın ardından 1 Ekim'de Almanya'ya konuk olacak. Balkan temsilcisi, 4 Ekim'de ise Hollanda ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki maçlarına kendi sahasında başlayacak Sırbistan, 13 Kasım'da Almanya'yı ağırladıktan sonra 16 Kasım'da Yunanistan deplasmanıyla grup aşamasını tamamlayacak.