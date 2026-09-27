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A Spor CANLI YAYIN: Sırbistan - Hollanda Uluslar Ligi maçı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Veljko Paunovic yönetimindeki Sırbistan, sahasında Xavi'nin çalıştırdığı Hollanda'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 17:33
A Spor CANLI YAYIN: Sırbistan - Hollanda Uluslar Ligi maçı

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta heyecan Sırbistan-Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Sırbistan, taraftarı önünde Hollanda karşısında galibiyet arıyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Hollanda ise deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

Sırbistan - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor.UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor.

SIRBİSTAN'I ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Sırbistan, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın ardından 1 Ekim'de Almanya'ya konuk olacak. Balkan temsilcisi, 4 Ekim'de ise Hollanda ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki maçlarına kendi sahasında başlayacak Sırbistan, 13 Kasım'da Almanya'yı ağırladıktan sonra 16 Kasım'da Yunanistan deplasmanıyla grup aşamasını tamamlayacak.

Sırbistan, son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.Sırbistan, son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

HOLLANDA EKİM AYINDA İKİ MAÇA ÇIKACAK

Hollanda, Sırbistan deplasmanının ardından 1 Ekim'de Yunanistan ile deplasmanda mücadele edecek. Ronald Koeman'ın öğrencileri, 4 Ekim'de ise Sırbistan'ı konuk edecek. Kasım ayında önce Yunanistan'ı ağırlayacak olan Portakallar, grup aşamasının son karşılaşmasında 16 Kasım'da Almanya'ya konuk olacak.

Sırbistan, Hollanda karşısında son maçlardaki performansını geride bırakmak istiyor.Sırbistan, Hollanda karşısında son maçlardaki performansını geride bırakmak istiyor.

SIRBİSTAN

Kaleci: Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Vanja Milinkovic-Savic.

Savunma: Kosta Nedeljkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Kostic, Nikola Simic, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic.

Orta saha: Vanja Dragojevic, Nemanja Maksimovic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Stefan Dzodic, Sergej Milinkovic-Savic, Lazar Samardzic, Sasa Lukic.

Forvet: Luka Jovic, Dejan Joveljic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Mihajlo Cvetkovic.

Cody Gakpo Almanya karşısında attığı golle Hollanda'ya 1 puan getirdiCody Gakpo Almanya karşısında attığı golle Hollanda'ya 1 puan getirdi

HOLLANDA

Kaleci: Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken.

Savunma: Jurrien Timber, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries.

Orta saha: Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners.

Forvet: Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Cody Gakpo, Mexx Meerdink, Ruben van Bommel.

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