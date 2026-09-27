Sırbistan, Hollanda karşısında son maçlardaki performansını geride bırakmak istiyor.
SIRBİSTAN
Kaleci: Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Vanja Milinkovic-Savic.
Savunma: Kosta Nedeljkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Kostic, Nikola Simic, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic.
Orta saha: Vanja Dragojevic, Nemanja Maksimovic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Stefan Dzodic, Sergej Milinkovic-Savic, Lazar Samardzic, Sasa Lukic.
Forvet: Luka Jovic, Dejan Joveljic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Mihajlo Cvetkovic.
Cody Gakpo Almanya karşısında attığı golle Hollanda'ya 1 puan getirdi
HOLLANDA
Kaleci: Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken.
Savunma: Jurrien Timber, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries.
Orta saha: Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners.
Forvet: Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Cody Gakpo, Mexx Meerdink, Ruben van Bommel.