Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, kara kutunun kazanın meydana geliş sürecine ilişkin önemli veriler içerdiğini belirtti. Akbulut'a göre cihazdaki kayıtlar, feribotun son anlarında yaşananları ve mürettebatın müdahalelerini aydınlatabilecek.

Feribotun kara kutusuna ulaşmak için yürütülen çalışmalarda TCG IŞIN, TCG ALEMDAR ve araştırma ve inceleme gemisi Optimus Prime görev aldı. Ekiplerin çalışması sonucunda 25 Eylül'de kara kutuya ulaşıldı. Cihaz, KKTC yetkililerine teslim edildi.

KARA KUTU HANGİ VERİLERİ KAYDEDİYOR?

Gemilerde kullanılan Seyir Veri Kaydedicisi (Voyage Data Recorder - VDR), sefer sırasında yaşanan birçok gelişmeyi kayıt altına alıyor. Sistemde hava durumu, vardiya değişiklikleri ve kaptanın verdiği emirler gibi bilgiler bulunuyor.

Köprü üstündeki manevralar, makineye verilen ileri ve tornistan (geri) komutları, personelin konuşmaları ve diğer gemilerle yapılan VHF telsiz görüşmeleri de kaydediliyor. Ayrıca Deniz Trafik Operatörleri (VTS) ile yürütülen iletişim ve gemiler arasındaki telsiz konuşmaları da cihazın kayıtları arasında yer alıyor.

Radar görüntüleri ve geminin elektronik sistemlerinde meydana gelen arızalara ilişkin kodlar da anlık olarak kaydedilebiliyor. Uçaklardaki kara kutularla benzer işlev gören bu cihazlar, gemilerde genellikle turuncu renkte bulunuyor.