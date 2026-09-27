İsrail, soykırım zanlısı Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "referandum" niteliğinde görülen ve 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde gerçekleşen operasyondan bu yana yapılacak ilk seçimler kapsamında 27 Ekim'de sandık başına gidiyor.

"KATLİAM HÜKÜMETİNİ DEVİRECEĞİZ"

Muhalefet cephesinden Netanyahu yönetimine yönelik en sert tepki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'dan geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Liberman, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonundan mevcut hükümeti sorumlu tuttu.

Seçimlere kısa süre kaldığını hatırlatan Liberman, "Zaferimize tam bir ay kaldı. 27 Ekim'de katliam hükümetini devireceğiz, İsrail Devleti'ni normal hayata ve doğru yola döndüreceğiz." dedi.

Sağcı Yisrael Beiteinu partisinin lideri Avigdor Liberman, İsrail'deki yasama seçimleri öncesinde Netanyahu karşıtı bloğun liderleri için düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Yair Lapid'in Tel Aviv kentindeki evine varıyor. (Fotoğraf: AFP)

63 SANDALYE HEDEFİ

Eski İsrail Başbakanı, muhalefetteki Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett, kurdukları ittifakın mecliste çoğunluğu sağlayacağını savundu.

Liderlerin kişisel hesapları kenara bıraktığını anlatan Bennett, "Bu akşam yeniden umutla doldum. 63 sandalye kazanabileceğimizden ve İsrail'i düzeltmek için birlikte çalışabileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde tam işbirliği yapacaklarını belirten Bennett, "İsrail'i düzeltecek hükümet kurmak amacıyla seçime kadar, seçim günü ve seçimden sonra tam işbirliği yapma konusunda anlaştık. Bugün İsrail halkının tamamı başını kaldırabilir. Birlikte zafere doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'deki yasama seçimleri öncesinde Yair Lapid'in sahil kenti Tel Aviv'deki evine varıyor. (Fotoğraf: AFP)

LİDERLERİ EVİNDE TOPLADI

Seçimlere Bennett ile aynı listeden girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, muhalefet liderlerini kendi evinde topladığını duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile gerçekleştirdikleri zirveden fotoğraf paylaştı.

Hükümet değişikliği için imza attıkları belgeyi kamuoyuna aktaran Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar partisi lideri ve eski Knesset üyesi Yair Golan, Yair Lapid'in evine gelişinde basına açıklamalarda bulunuyor. (Fotoğraf: AFP)

NETANYAHU CEPHESİNDE PANİK

Muhaliflerin birleşmesine karşı sessizliğini bozan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rakiplerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını iddia etti.

Eisenkot'un seçimlerin ardından solcu hükümet kuracağını öne süren Netanyahu, kendi partisi Likud'un bu ittifakı durdurabileceğini savundu.

Netanyahu, muhalefet liderlerinin toplantıda çektirdiği toplu fotoğrafın yapay zekayla düzenlenmiş halini dolaşıma soktu.

Sahte fotoğrafa Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas ile Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmed et-Tibi'yi ekleyen Netanyahu, muhalefetin iktidar olabilmek için Arap partilerine muhtaç kalacağı mesajını verdi.

KOALİSYON ÇIKMAZI İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, siyasi tablodaki kilitlenmeyi gözler önüne seriyor. Anketler muhalefet kanadının 54 ila 56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının 50 ila 52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor. Ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

KİLİDİ FİLİSTİNLİ PARTİLER ÇÖZEBİLİR

Kamuoyu yoklamaları iki blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı Filistinlileri temsil eden partilerin 12 ila 14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu partiler hakkındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesi verecek.

Muhalefet Lideri Yair Lapid, yaklaşan parlamento seçimleri için partisinin aday listesini açıklamak üzere düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapıyor. (Fotoğraf: EPA)