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GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz

GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup mücadelesinde Portekiz, Norveç deplasmanında 17. dakikada Joao Felix'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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