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GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz
GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2026 22:21
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup mücadelesinde Portekiz, Norveç deplasmanında 17. dakikada Joao Felix'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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