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Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma dosyasında 250 bin dolarlık rüşvet talebi, 2 milyon liralık para trafiği ve belediye şoförlerinin para teslimatlarında kullanıldığı iddiaları yer alıyor.

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Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra yakalanmıştı.

İlkay Çiçek birinci dalga operasyon sonrası tutuklanmıştı. (Fotoğraflar DHA, sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)İlkay Çiçek birinci dalga operasyon sonrası tutuklanmıştı. (Fotoğraflar DHA, sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇİÇEK DAHİL 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz ile Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Gürcü'nün, soruşturma kapsamında Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 şüpheli tutuklandı-3

İKİNCİ DALGADA 7 TUTUKLAMA

Soruşturma sürerken alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. tutuklandı.

M.R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan ÖzkanEski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan

RÜŞVET VE PARA TRAFİĞİ İDDİALARI MERCEK ALTINDA

Şüpheli
Hakkındaki İddialar
Erkan ÖZKAN-(ADLİ KONTROL)
Eski Menderes Belediye Başkanvekili
Otel ruhsatı için 250 bin dolar rüşvet istemek, bu paranın 40 bin dolarını makam odasında teslim almak ve rüşvet trafiğine ilişkin ses kayıtlarındaki görüşmeleri yönlendirmekle suçlanıyor.
Ayhan UZUNOĞLU- (TUTUKLANDI)
Harita Teknisyeni
Usulsüz aplikasyon çıkarmak, rüşvet çarkında aracılık yapmak ve bir müşterinin ifadesine göre ofisinde poşetler dolusu deste para bulundurmakla suçlanıyor.
Osman GÜNGÖR-(TUTUKLANDI)
Vitrin Kuyumcusu
Belediyedeki usulsüzlüklerden elde edilen 2 milyon TL'lik rüşvet parasını EFT yoluyla alıp fiziki altına çevirerek sisteme sokmakla suçlanıyor.
Muhammed KAYA-(TUTUKLANDI)
Menderes Belediyesi Şoförü
Belediye kanadından istenen rüşvet paralarını bizzat gidip teslim alan kurye olmakla suçlanıyor.
Sergen KEKEÇ-(TUTUKLANDI)
Menderes Belediyesi Şoförü
İçi para dolu çantaları teslim almak ve hesabından "nakit yatan borçların elden iadesi" açıklamasıyla 1 milyon TL'lik şüpheli para transferi gerçekleştirmekle suçlanıyor.
Çağrı ÇİFTÇİ-(TUTUKLANDI)
Mimar
Ofisinde gerçekleşen rüşvet pazarlığında müşteki taraftan 400 bin euro talep etmekle suçlanıyor.
Mehmet Reşit GÖREN-(ADLİ KONTROL)
Müteahhit
Belediyeye 350 bin TL rüşvet vermek ve yaptırdığı villaya yol açılması karşılığında 150 bin TL ekstra ödeme yapmakla suçlanıyor.
Aykut DİKMEN-(TUTUKLANDI)
Otel İşletmecisi
Belediye adına istenen 100 bin TL'lik rüşvetin kendi otelindeki masasına bırakılmasına aracılık etmekle suçlanıyor.
Onur DOMBAY-(TUTUKLANDI)
İş Takipçisi
Belediye çalışanları ile rüşvet veren şahıslar arasındaki iletişimi, pazarlığı ve para trafiğini organize etmekle suçlanıyor.

"MASADA 6-7 POŞET DOLUSU PARA VARDI"
Dosyaya giren müşteki ve tanık beyanlarında, belediyedeki ruhsat, imar ve aplikasyon işlemleri üzerinden para talep edildiğine ilişkin iddialar bulunuyor.

Dönemin Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan hakkında bir müşteki, otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri kapsamında kendisinden 250 bin dolar talep edildiğini, bu paranın 40 bin dolarını makam odasında teslim ettiğini öne sürdü.

Harita teknisyeni Ayhan Uzunoğlu hakkında ise imar ve aplikasyon işlemlerinde aracılık yaptığı ve para teslimlerinde rol aldığı iddiaları dosyaya girdi. Bir müşteki, Uzunoğlu'nun ofisinde çok sayıda para dolu poşet gördüğünü belirterek "Ayhan Uzunoğlu'nun ofisinde farklı renklerde yaklaşık 6-7 poşet içerisinde deste deste paraların olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 şüpheli tutuklandı-5

KİRLİ PARA KUYUMCUDA ALTINA ÇEVRİLDİ

Mali incelemelerde ise soruşturma kapsamındaki para hareketleri de mercek altına alındı. Dosyada, belediyedeki usulsüzlüklerden elde edildiği öne sürülen 2 milyon TL'nin EFT yoluyla kuyumcu Osman Güngör'e gönderildiği ve bu parayla 40 adet ata altın alındığı bilgisine yer verildi.

Belediye şoförleri Muhammed Kaya ve Sergen Kekeç hakkında da para teslimatlarına ilişkin iddialar bulunuyor. Kekeç'in, 30 Temmuz 2026'da İlkay Çiçek'e ait banka hesabına "nakit yatan borçların elden iadesi" açıklamasıyla 1 milyon TL yatırdığı bilgisi dosyaya yansıdı.

Menderes Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: Masada 6-7 poşet para vardı!Menderes Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: Masada 6-7 poşet para vardı!

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