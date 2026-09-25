Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 şüpheli tutuklandı
İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma dosyasında 250 bin dolarlık rüşvet talebi, 2 milyon liralık para trafiği ve belediye şoförlerinin para teslimatlarında kullanıldığı iddiaları yer alıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin incelemeler sürüyor.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra yakalanmıştı.
ÇİÇEK DAHİL 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz ile Mustafa Pala tutuklandı.
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Gürcü'nün, soruşturma kapsamında Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
İKİNCİ DALGADA 7 TUTUKLAMA
Soruşturma sürerken alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. tutuklandı.
M.R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
RÜŞVET VE PARA TRAFİĞİ İDDİALARI MERCEK ALTINDA
"MASADA 6-7 POŞET DOLUSU PARA VARDI"
Dosyaya giren müşteki ve tanık beyanlarında, belediyedeki ruhsat, imar ve aplikasyon işlemleri üzerinden para talep edildiğine ilişkin iddialar bulunuyor.
Dönemin Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan hakkında bir müşteki, otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri kapsamında kendisinden 250 bin dolar talep edildiğini, bu paranın 40 bin dolarını makam odasında teslim ettiğini öne sürdü.
Harita teknisyeni Ayhan Uzunoğlu hakkında ise imar ve aplikasyon işlemlerinde aracılık yaptığı ve para teslimlerinde rol aldığı iddiaları dosyaya girdi. Bir müşteki, Uzunoğlu'nun ofisinde çok sayıda para dolu poşet gördüğünü belirterek "Ayhan Uzunoğlu'nun ofisinde farklı renklerde yaklaşık 6-7 poşet içerisinde deste deste paraların olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.
KİRLİ PARA KUYUMCUDA ALTINA ÇEVRİLDİ
Mali incelemelerde ise soruşturma kapsamındaki para hareketleri de mercek altına alındı. Dosyada, belediyedeki usulsüzlüklerden elde edildiği öne sürülen 2 milyon TL'nin EFT yoluyla kuyumcu Osman Güngör'e gönderildiği ve bu parayla 40 adet ata altın alındığı bilgisine yer verildi.
Belediye şoförleri Muhammed Kaya ve Sergen Kekeç hakkında da para teslimatlarına ilişkin iddialar bulunuyor. Kekeç'in, 30 Temmuz 2026'da İlkay Çiçek'e ait banka hesabına "nakit yatan borçların elden iadesi" açıklamasıyla 1 milyon TL yatırdığı bilgisi dosyaya yansıdı.
Görevini yaptı, vakti kaçırmadı
Bolu'daki irtikap davasında mütalaa sunuldu