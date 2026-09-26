Uzun yıllardır diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlar, zayıflamaya yardımcı etkisi ve obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının yönetimindeki rolüyle de yeni bir dönem başlattı.

Ancak yalnız zayıflama amacıyla kullanıldığında kesinlikle bilinmesi gereken şudur: Hangi yöntemle kilo verirseniz verin, o yöntemi bıraktığınızda eski beslenme alışkanlıklarınıza geri dönerseniz kilolar tekrar geri gelir. Bu nedenle kilo vermek amacıyla bu ilaçları kullanıyor iken bir yandan da sürdürülebilir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yerleştirmek gereki

Zayıflama iğnesi olarak adı geçen bu ilaçlar, iştah kesmek dışında olumlu metabolik etkileri sayesinde tedavide çığır açan bir noktadalar.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler , zayıflama iğnelerine yönelik çok önemli bilgiler veriyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

KİLO ALMAYA YOL AÇAN RİSKLER

Sonbaharla birlikte günlerin kısalması, güneşli havaların yerini kapalı ve yağışlı günlere bırakması, dışarıda fiziksel aktivitenin azalması, tatil, doğum günü, iş yoğunluğu ve depresif duygular gibi farklı durumlar karbonhidrat düşkünlüğünü tetikleyerek kilo almaya yol açabilir.

Böyle durumlarda alınan kilo miktarı artmadan iştah kontrolünü sağlamak ve beslenme düzenini tekrar sağlıklı hale getirmek adına tekrar bu ilaçlar kürler halinde kullanılabilir. Bu aşamada kişiyi takip eden doktorunun önerileri önemlidir.

Zayıflama iğnelerinin ardından eski kiloların geri alınmasında alışkanlıkların rolü büyük.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI LAZIM

Bu ilaçları, iştahı tamamen kesecek şekilde yüksek dozda kullananlarda beslenme alışkanlıkları ne yazık ki değişmemektedir. Bu nedenle ilacı iştah kontrolünü sağlayacak en düşük dozda kullanarak sürdürülebilir bir beslenme ile diyeti uygulamak, ilaçları bıraktıktan sonra da bu beslenme tarzına devam etmek kilo almayı engeller.

Ancak bu cümleden yüksek dozlara çıkılmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Kilo fazlası çok olanlarda düşük dozlar bir süre sonra etkisiz kaldığı için yine doktor kontrolünde yüksek dozlara çıkılması gerekse de, en önemli nokta sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları edinmektir.