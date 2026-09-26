Hırvatistan, İspanya deplasmanına çıkacak

HIRVATİSTAN ÖNCE İSPANYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de İspanya'ya konuk olacak. 3 Ekim'de İngiltere'yi ağırlayacak olan Hırvatlar, 6 Ekim'de ise İspanya ile bu kez kendi sahalarında karşı karşıya gelecek.

Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak Hırvatistan, 15 Kasım'da Çekya'yı ağırlayacak. Böylece iki takım, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında yeniden kozlarını paylaşacak.