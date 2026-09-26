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Patron Modric sahnede! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan, A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarısını golsüz tamamlanan mücadelede Luka Modric'in golüyle öne geçen konuk ekip, Adam Karabec'in golüne engel olamadı. Son sözü ise 77. dakikada Mario Pasalic söyledi. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 19:48 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 23:54
Patron Modric sahnede! Uluslar Ligi’nde kritik galibiyet

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile Hırvatistan, Prag'daki Fortuna Arena'da karşı karşıya geldi. Simone Sozza'nın yönettiği ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Hırvatistan, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamadı. Ev sahibi Çekya, 36. dakikada Lukas Cerv'in sarı kart gördüğü ilk yarıyı golsüz tamamladı.

MODRIC PERDEYİ AÇTI

Hırvatistan, ikinci yarıya golle başladı. Konuk ekip, 47. dakikada Igor Matanovic'in asistinde Luka Modric'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Çekya'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Adam Hlozek'in pasında Adam Karabec'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

SON SÖZÜ PASALIC SÖYLEDİ

Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, 63. dakikada üç oyuncu değişikliğine birden gitti. Ante Budimir, Marco Pasalic ve Mario Pasalic oyuna dahil oldu. Konuk ekibin galibiyet golü 77. dakikada geldi. Ivan Perisic'in asistinde fileleri havalandıran Marco Pasalic, Hırvatistan'ı yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan, Çekya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Slaven Bilic ilk maçına çıktıSlaven Bilic ilk maçına çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Çekya ile Hırvatistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

2' Çekya serbest vuruş kazandı

Hırvatistan'da Franjo Ivanovic, Lukas Ambros'a faul yaptı. Çekya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

7' Matanovic'ten faul

Hırvatistan'da Igor Matanovic, Lukas Cerv'e faul yaptı. Çekya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

11' Ivanovic'in şutu engellendi

Hırvatistan, Mateo Kovacic'in pasında etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Franjo Ivanovic, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Çekya savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

12' Perisic kafayla yokladı

Hırvatistan, üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla rakip kalede baskı kurdu. Luka Sucic'in ortasında sağ çaprazdan kafa vuruşunu yapan Ivan Perisic, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta gönderdi.

13' Hırvatistan bir korner daha kazandı

Hırvatistan'ın geliştirdiği atakta Adam Hlozek'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip bir kez daha köşe vuruşu kazandı.

14' Çekya serbest vuruş kazandı

Hırvatistan'da Mateo Kovacic, Pavel Sulc'a faul yaptı. Çekya kendi yarı alanından oyunu başlattı.

15' Ivanovic'ten faul

Hırvatistan'da Franjo Ivanovic, Lukas Cerv'e faul yaptı. Çekya savunma bölgesinde serbest vuruş kazandı.

16' Perisic faul yaptı

Hırvatistan'da Ivan Perisic'in Lukas Ambros'a yaptığı müdahalenin ardından hakem oyunu durdurdu. Çekya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

23' Sucic gole yaklaştı

Hırvatistan, Luka Sucic ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sucic, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

Aynı dakikada Çekya'nın geliştirdiği atakta Adam Hlozek ofsayta yakalandı.

25' Matanovic serbest vuruş kazandı

Çekya'da Robin Hranac, Igor Matanovic'e faul yaptı. Hırvatistan kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

27' Modric'e faul yapıldı

Çekya'da Michal Sadilek, Luka Modric'e faul yaptı. Hırvatistan savunma bölgesinden oyunu başlattı.

36' Cerv sarı kart gördü

Çekya'da Lukas Cerv, Petar Sucic'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

38' Hlozek ofsayta yakalandı

Çekya'nın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Adam Hlozek için ofsayt bayrağı kalktı.

40' Matanovic'in kafası engellendi

Hırvatistan, Franjo Ivanovic'in ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Igor Matanovic'in kafa vuruşunda Çekya savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

42' Hornicek gole izin vermedi

Hırvatistan, Mateo Kovacic'in pasında etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Petar Sucic, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Lukas Hornicek sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.

44' Hırvatistan köşe vuruşu kazandı

Hırvatistan'ın geliştirdiği atakta Stepan Chaloupek'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.

45' Hırvatistan üst üste fırsatlar yakaladı

Hırvatistan, Mateo Kovacic'in pasında Petar Sucic ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Sucic'in şutu Çekya savunmasından döndü.

Pozisyonun devamında Sucic'in pasında uzaktan şutunu çeken Igor Matanovic, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından az farkla auta gönderdi.

45+1' Vuskovic kaleyi bulamadı

Hırvatistan, Ivan Perisic'in pasında bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Luka Vuskovic, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta gönderdi.

İlk yarı sonucu | Çekya 0-0 Hırvatistan

Çekya ile Hırvatistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, Petar Sucic ve Igor Matanovic ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

46' İkinci yarı başladı

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. İki takım da soyunma odasından golsüz eşitlikle döndü.

47' GOL | Çekya 0-1 Hırvatistan

Hırvatistan, Luka Modric'in golüyle öne geçti. Igor Matanovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan tecrübeli yıldız, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.

51' Hırvatistan serbest vuruş kazandı

Hırvatistan'da Franjo Ivanovic'in Vladimir Coufal'a yaptığı faulün ardından Çekya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

52' Livakovic'ten kritik kurtarış

Çekya beraberlik golüne yaklaştı. Vladimir Coufal'ın ortasında ceza sahasında yükselen Robin Hranac, kafa vuruşunu yaptı.

Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, sol üst köşeye yönelen topu kurtararak gole izin vermedi.

54' GOL | Çekya 1-1 Hırvatistan

Çekya, Adam Karabec'in golüyle beraberliği yakaladı. Adam Hlozek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Karabec, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

57' Hornicek'ten önemli kurtarış

Hırvatistan, Igor Matanovic ile yeniden öne geçmeye yaklaştı. Ivan Perisic'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Matanovic, sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı.

Kaleci Lukas Hornicek, sol üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kurtararak gole izin vermedi.

59' Hırvatistan serbest vuruş kazandı

Çekya'da Lukas Ambros, Mateo Kovacic'e faul yaptı. Hırvatistan kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Luka Modric gol sevinci yaşadıLuka Modric gol sevinci yaşadı

ÇEKYA'YI İNGİLTERE VE İSPANYA SINAVI BEKLİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Çekya, 29 Eylül'de İngiltere'yi konuk edecek. Ardından 3 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak olan Çekya, 6 Ekim'de ise İngiltere'ye konuk olacak.

Kasım ayında yeniden sahaya çıkacak Çekya, 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak. Grubun son karşılaşmasında ise 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanına giderek Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasını tamamlayacak.

Hırvatistan, İspanya deplasmanına çıkacakHırvatistan, İspanya deplasmanına çıkacak

HIRVATİSTAN ÖNCE İSPANYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de İspanya'ya konuk olacak. 3 Ekim'de İngiltere'yi ağırlayacak olan Hırvatlar, 6 Ekim'de ise İspanya ile bu kez kendi sahalarında karşı karşıya gelecek.

Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak Hırvatistan, 15 Kasım'da Çekya'yı ağırlayacak. Böylece iki takım, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında yeniden kozlarını paylaşacak.

Çekya evinde Hırvatistan'ı konuk ettiÇekya evinde Hırvatistan'ı konuk etti

ÇEKYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Lukas Hornicek (Newcastle United), Antonin Kinsky (Tottenham Hotspur), Matej Kovar (PSV Eindhoven);

Savunma: Vladimir Coufal, Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek, David Jurasek, Tomas Vlcek, David Zima (Slavia Praha), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Matej Rynes (Sparta Praha), Michal Sacak (Gornik Zabrze);

Orta saha: Lukas Ambros (Anderlecht), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Denis Visinsky, Lukas Cerv (Plzen), Adam Karabec, Roman Macek (Sparta Praha), Alex Kral (FC Copenhagen), Ondrej Lingr (Korona Kielce), Lukas Provod, Michal Sadilek (Slavia Praha), Matej Radosta (Teplice);

Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praha), Pavel Sulc (Lyon).

Hırvatistan'ın kadrosunda birçok yıldız futbolcu bulunuyorHırvatistan'ın kadrosunda birçok yıldız futbolcu bulunuyor

HIRVATİSTAN'IN KADROSU

Kaleciler: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;

Savunma: Josip Stanisic, Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic;

Orta saha: Lovro Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic;

Forvet: Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic, Marco Pasalic, Dion Drena Beljo, Igor Matanovic.

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